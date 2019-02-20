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設計好點子點亮台北生命力

2019-02-20 11:58臺北畫刊

文／陳宛妤 圖／台北市產業發展局提供

去年邁入第11屆的「台北設計獎」已評選出得獎者，以「Design for Adaptive City：為不斷提升的城市而設計」為精神，吸引來自71國的作品共同角逐，國際參賽件數超過7成，無論是參與國家數或是參賽件數，皆打破歷年紀錄，成果豐碩。

參賽作品　呼應城市發展

台北設計獎以競賽方式，鼓勵全球各地設計師提出富創意且具商業潛力的設計作品，打造更便利、美好的生活。

榮獲象徵最高榮譽「台北市長獎」的作品《羅森橋RosenBridge流動廁所》，出自台灣設計師沈育賢之手。台北大型戶外活動眾多，這款可摺疊、移動式的流動廁所，可節省運輸及存放的空間，再加上不同面向的通風口設計，使廁所內的空氣能保持流通，並透過新穎的外觀造型，改變市民對於流動廁所的既定印象。

獲得「評審團推薦獎」之一的是國立台北教育大學團隊的《救援世紀RESCKAGE》，作品將擔架結合於緊急救難包中，在緊急狀況下，醫護人員可快速從RESCKAGE取用急救藥品，並能直接攤開成為簡易擔架，運送傷患離開事故現場，或作為其他救援工具使用，增加救援的速度與有效性。

特別的是，去年配合台北市政府推動共融式遊戲場政策，增設「共融設計獎」，以遊具或遊戲場設計為題，鼓勵設計師從「以人為本」的角度出發，形塑人與人往來交流、公平、友善、包容的共融精神，符合多元需求。獲獎作品為大同大學團隊所設計的《咚咚公園遊具》，以活潑有趣的草帽造型，不違和地融入任何公園景致，並以遊具產生奇妙的光影變化或其他特別景象，吸引大小朋友加入遊戲，參與的同時也成為創造者。

《咚咚公園遊具》的光影變化，讓小朋友自然融入和遊具互動。（圖／臺北市產業發展局提...
《咚咚公園遊具》的光影變化，讓小朋友自然融入和遊具互動。（圖／臺北市產業發展局提供）
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50年老屋　引天光好清新

今年IFI（國際室內建築師設計師團體聯盟）的獲獎者為台灣KC Design Studio，作品是幢50年老屋，位於相當密集的住宅區，屬於台灣常見的3層樓透天街屋，由於採光不足，在缺乏隱私性及良好景觀條件下，設計者將建築物向內及向上發展，利用擴張網的半透明性及立面開口，適度地隔離外在環境，卻又能引入自然的光線、空氣及雨水。

室內以白色木地板鋪設，牆壁則是水泥粉光面，其餘皆為不鏽鋼、實木、玻璃等材料，透過白灰色調的自然質感，更能輔助陽光在室內反射，並與玻璃折射光線相得益彰。

台北設計獎期望透過越來越多人的關注與參與，為台北帶來更多優秀的設計作品，打造城市新風格，讓這座城市因為好設計，生活變得更美好、更便利。

「KC Design Studio」重新打造50年的透天老屋，讓更多自然光照入空...
「KC Design Studio」重新打造50年的透天老屋，讓更多自然光照入空間。（圖／臺北市產業發展局提供）
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臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。
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