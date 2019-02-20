女性科學營催生小居禮夫人

文／陳宛妤 圖／台北市教育局提供

你可能不知道，2月11日是國際性的大日子。聯合國大會在2015年底決議，宣布自2017年起，每年2月11日訂為「國際婦女和女孩科學日」，簡稱「國際女性科學人日」，目的在爭取女性擁有充分與平等參與科學的權利，消除女性因各種性別不平等因素，在經濟、社會、法律和文化等不同領域所面臨的障礙。

早在18年前，台北市教育局在台北市立第一女子高級中學舉辦第一屆「台北市中等學校〈女性科學工程〉研習營」，目的即是鼓勵台北市中等學校女學生對科學領域的探索，增進對科學的學習興趣與知能，勇敢自信地追求自我實現。

2001年起每年舉辦「女性科學研習營」，邀請科學領域傑出學者專家，分享求學、求職與就業等經驗，讓學生得以透過與科學家的互動，培養正確的職涯觀念，同時也安排實地參觀學習，例如參觀實驗室、動手做實驗等，鼓勵有志於科學研究的女性勇於追求夢想。

而為了將科學研究與性別平等概念向下扎根，2016年起教育局首次分學層辦理女性科學營，包括與科技部合作的「國民小學女學生科學探究營」，及與淡江大學合作的「國中學生暑期科學實驗室」，讓學生有機會提早親自動手做實驗，引發好奇心與觀察力，激發學生潛能，並同步推動性別平等教育。

女性科學營提供年輕學子難忘的科學新知學習經驗。（圖／臺北市教育局提供） 分享 facebook

2017年11月參加營隊的台北市立大同高中陳佳安同學寫道：「轉眼間我學習數學也已經十多年了，曾幾何時，數學在大眾眼裡幾乎與女生是八竿子打不著。如今看到世界一流的華人女數學家對於數學的堅定情感，著實令人非常感動！環顧四周，學數學的女生漸漸多了，相信不用太久，女孩就能為數學圈增添新的色彩！」

另一位劉家均同學則說：「我學習到平常在學校學不到的知識，例如物聯網、用手機玩物理、製作升壓器……也聽到許多師長分享她們如何從以前不太注重女性的社會，走出自己的一片天。」

為了成為女性往前邁進的助翼，「女性科學研習營」將持續引領更多校園裡的女學生，撐起科學領域的一片天。

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