業餘滑水客浪得實名

文／陳宛妤 攝影／林煒凱 圖／臺北市滑水協會、陳美彤提供

位於社子大橋下的迎星碼頭，近幾年已成為城市逐浪勝地，不但舉辦國際滑水賽事，還孕育了不少滑水運動國手。去年在新加坡舉辦的「亞洲滑水16國錦標賽」，台灣快艇衝浪國家代表隊5人即奪下2金1銀2銅的好成績，分別是女子金牌陳美彤、男子金牌蔡文彬、男子銀牌林昊廷、女子銅牌李瑋珊及男子銅牌劉廷訓。

再造社子島 成國手訓練基地

臺北市滑水協會耗資千萬與台北市政府於社子島迎星碼頭共同打造國手訓練基地，利用特殊的遊艇製造人工浪，在城市中就可享受滑水、衝浪的快感。

臺北市滑水協會副理事長，身兼教練與選手身分的李瑋珊說，迎星碼頭河域有堤防擋風，水深夠又筆直，選手與觀眾都容易親近，是非常好的水上運動場域。

從小就熱愛水上運動的李瑋珊，原本從事金融業，曾自掏腰包到美國受訓，並自費出國比賽，是台灣第一位在國外滑水比賽獲得金牌的女性。2011年她在香港比賽得到冠軍後思索著，「為什麼台灣沒有這樣的比賽？為什麼不是別人買機票來台灣比賽？我要在台灣舉辦國際性的賽事。」

陳美彤（中）、李瑋珊（右）和劉廷訓（左）在去年新加坡亞洲滑水16國錦標賽，奪下好成績。（攝影／林煒凱） 分享 facebook

憑藉著一股熱血和國內外友人的支持，李瑋珊擔任總召集人，在2015年舉辦了第一屆「台灣盃國際滑水賽」，地點就在社子島；不過當年並沒有碼頭等基礎設施，國外選手各自越過草叢、踩著泥地登上快艇，悠遊在基隆河上，享受衝浪的樂趣。

為了讓場地符合專業需求與安全，李瑋珊和友人集資向台北市工務局水利工程處申請興建碼頭，加上北市府整地改造周邊環境，如在橋下設置沙坑、鋪設步道、增建座階式的觀景台等硬體設施，也為後來台北市舉辦國際性賽事打下基礎。

李瑋珊希望藉由自身經驗，吸引更多女性加入快艇衝浪運動。（圖／臺北市滑水協會提供） 分享 facebook

業餘變國手 5將齊心拚

獲得女子組冠軍的陳美彤，之前才在迎星碼頭拍攝衝浪婚紗紀念照，41歲的她是2個孩子的母親，5年前才開始滑水，卻已參加多次國際性比賽，也得過不少獎牌，她常笑稱自己是最好的勵志故事。

「我希望多推廣女性滑水運動，透過開粉絲團、拍影片創造話題，吸引更多人來了解接近；而我本來就愛分享，常以自身經驗鼓勵大家，我當媽媽都可以了，只要有心，在台北市就可以玩衝浪。」陳美彤的媽媽經跟別人不一樣，即使征戰無數次，但唯有這次代表國家參賽最感榮譽。

陳美彤挑戰穿著華美的禮服滑水衝浪，拍婚紗照。（圖／陳美彤提供） 分享 facebook

今年37歲的劉廷訓也說，從業餘選手晉升為國手，心境很不同，「快艇衝浪比賽是個人競技展現，但這次出國比賽，我們5個人團結一心，很珍惜為國爭光的機會，也因為大家都是業餘出身，反而更努力、花更多時間練習。」

林昊廷是體育健將，國小是體操選手，國中至大學都是輕艇（獨木舟）國手，足見他身手矯捷，10年前開始接觸滑水運動，隨即征戰各大賽事至今。今年36歲的他，同時也是國家級裁判及教練，致力於培養台灣新的滑水明星，傳承自己的經驗給下一代。

林昊廷本身也是國家級裁判及教練，希望培養出更多滑水新星為台灣爭光。（圖／臺北市滑水協會提供） 分享 facebook

破除心理障礙 九成新手初滑就能站

對於想學滑水的民眾，林昊廷建議初學者最重要的是突破心理障礙，別擔心落水會疼痛或受傷。「學習滑水門檻並不高，靠著船的動力和拖曳產生的尾浪，有近九成的人能在初次學習時就成功站起，即使未能在第一次就上手，但經過兩、三次練習後，通常也能成功。」

男子金牌蔡文彬的身分很多元，曾以「蔡小彬」之名參加歌唱比賽，在節目中表現突出，同時也是時尚品牌設計師。今年37歲的他衝浪資歷15年，「我從國小的第一雙直排輪開始極限運動，第一個板是滑板，第二個板是衝浪板，直到出國念書無法衝浪，才有第三種板──寬板（寬板滑水），2015年回台灣也因寬板滑水的關係，開始進入wake surfing（快艇衝浪）領域。」

社子島迎星碼頭，從荒草泥濘到能舉辦國際認可的滑水賽事，更孕育了第一支快艇衝浪國家代表隊；未來，會有更多台灣好手，從台北基隆河出發，用精湛的技藝，站在浪頭上。

社子島迎星碼頭已成為飆浪競技運動新聖地。（圖／臺北市滑水協會提供） 分享 facebook

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