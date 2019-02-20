一個法國導演的西門町人生 尚若白

文／許凱森 攝影／楊子磊 圖／尚若白、心起町提供

尚若白（Jean-Robert Thomann），一位法國導演，在沒有任何補助、沒有太多預算的情況下，自己還下海當演員，以西門町為主要場景的半自傳式劇情片──《我的西門小故事》，2016年在台灣上映。

為愛來台北 鍾情單車美食

在法國身兼影片剪輯與導演身分的尚若白，1995年夏天，在法國認識了一位台灣女孩，因此開始學中文，也閱讀中國文學，但因為從來沒到過亞洲國家，對於台灣，他的腦子裡全是保守傳統的東方刻板印象，隔年3月來台北才發現與想像中完全不同，高樓林立、摩托車數量驚人，是他對台北的第一印象。女孩帶他去吃西門町的「阿宗麵線」、南門市場的「金峰」滷肉飯和苦瓜排骨湯，尚若白一吃就愛上。他也在新生南路的「紫藤廬」古蹟茶館發現，原來茶葉沖泡展開之後這麼漂亮，因而愛上喝茶。之後，尚若白幾乎年年到訪台灣，進而想將自己所體驗到的美好，讓更多人知道，於是他決定開拍關於台灣的紀錄片，讓更多法國人認識真正的台灣。

法國導演尚若白。（攝影／楊子磊） 分享 facebook

在法國，尚若白的主要交通工具就是單車，回想2008年他第一次體驗在台北騎單車的感覺，他說：「帶著地圖騎單車探索台北，好爽啊！」因為每次拜訪一個城市，朋友可能會帶他坐捷運、公車或計程車，但他發現這樣的交通方式不太能夠了解一座城市，所以當時他心生一個想法，要以台北和巴黎的單車為主題拍攝一部紀錄片。

為了拍攝這部紀錄片，尚若白拜訪了相關單位進行田野調查，那時候台北才剛規畫建置YouBike，雖然說是以巴黎的Vélib'為榜樣，但尚若白個人覺得，台北的YouBike比巴黎的Vélib'還輕、還要好騎。2009年，尚若白拍攝《巴黎台北單車萬歲》期間，在台北住了將近9個月，即將完成之際，認識了現在的老婆，隔年為了追隨愛人再度來到台北，而這一待，就是9年。

尚若白最新的電影以台灣的民間信仰作為題材。（攝影／楊子磊） 分享 facebook

西門町上演 中年導演困境

2015年，尚若白的工作狀況實在慘澹，不想再拍紀錄片，也不想再被申請補助的冗長時程綁住，他想在沒有預算的情形下立即拍攝新作品，所以決定以自己的角度出發：一個中年外籍導演為了夢想不斷遭遇現實問題，生活捉襟見肘，與老婆感情不睦，因此和陌生人展開交流的故事題材。

他把這個想法分享給同領域的朋友，請大家提供意見，也許是影視大環境的不景氣，朋友剛好都無事在身，也樂意共同促成《我的西門小故事》。整個劇組只有5個人，器材只有一部數位單眼相機，主角就是尚若白，其他演員幾乎都是親朋好友的友情客串，沒有劇本，全部即興演出，兩個禮拜就拍攝完畢。

選擇西門町為主要故事場景，一則是尚若白就住在紅樓附近，是生活了9年的熟悉區域；二則是西門町有很多電影院，入夜散場後的生活是鮮少被窺見的樣貌，電影中的尚若白就是因為與這些夜間的人們相遇，讓他決定繼續堅持走拍片這條路。

尚若白以他最熟悉的西門町作為《我的西門小故事》主場景。（圖／尚若白提供） 分享 facebook

巷弄咖啡店 比巴黎還厲害

住在西門町9年，尚若白發現旅館變多了，以前常去買菜的貴陽街，矮房子都變成高樓，還有好喝的咖啡店也越來越多。尚若白憶起1996年夏天，他第二次來台北，上完中文課之後想找個地方坐下來複習，當時附近只有一間怡客咖啡可以選擇，而現在幾乎走到哪裡都有咖啡廳。

尚若白回法國後覺得巴黎的咖啡太難喝，才驚覺台北咖啡的厲害，像是西門町的「蜂大咖啡」、「南美咖啡」，店家都是自己烘焙咖啡豆，也提供多種口味選擇，他記得第一次去店裡點美式咖啡時被問到：要深焙還是淺焙？他聽不懂，老闆還熱情地為他上了一課。

尚若白特別推薦隆昌街小巷子裡的「心起町」，是萬華在地人開的咖啡店，店裡全是導演蔡明亮的電影海報，雖然店面空間不大，但設有藝文空間，《我的西門小故事》就曾經在那裡放映過。他和老婆也很喜歡成都路的「光咖啡」，用完餐後夫妻倆會往龍山寺的方向悠閒散步。

熱愛台北的尚若白，持續拍攝新電影，也從台北的生活中汲取創作靈感，撰寫劇本送往法國國家電影中心參加評選，在未來將會有更多台北場景成為他鏡頭下拍攝的故事。

尚若白推薦「心起町」的藝文空間，他的電影也曾在這裡放映過。（圖／心起町提供） 分享 facebook

手機、平板請下載

【《 現在玩臺北App 》iOS版】。

【《 現在玩臺北App 》Android版】。