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傳承皮革溫度──葉明福皮革創作工房

2019-02-20 08:41臺北畫刊

文／許凱森 攝影／王漢順

皮革的應用，大至家具，小到收納耳機的小皮片，每一個環節的些微差別，都有可能影響皮革最後產出的樣貌。早期台灣的皮革產業以代工為主，用機器車縫方式大量生產皮包、皮鞋、皮帶等皮件；而人工手作皮件則被視為工藝，雖然是小眾市場，但將日常生活中的用品精緻化，才是真正的工藝價值。

感謝遇貴人 獲機會學藝

今年53歲的葉明福，18歲就在學姐的皮革材料行工作，從實作中開始學起，學姐在教會他基礎工法之後，就大膽放手讓他獨立製作客人的訂單。在過程中，葉明福自己找問題、問問題、再解決問題，不到2年時間，葉明福就在學姐的皮革材料行開班教學。

退伍之後，葉明福決定北上到台北這個市場更大的城市闖一闖，向母親借了7萬元，租了間套房，成立自己的工作室，繼續他的皮革工藝教學。在網路還不發達的年代，為了開拓知名度，他不斷累積作品、參加工藝設計比賽和展覽，不僅多次入選日本「革工藝展」，也在台灣工藝設計競賽中獲得優異成績，還出版了兩本書談皮革工藝相關的學習步驟及知識，從打紙型、雕刻、染色到後段的細節處理等都有詳盡介紹。

現在，葉明福是台灣藝術大學工藝設計學系兼任講師、在中國文化大學教育推廣中心擔任手工皮革藝術老師，也開設自己的工作坊。葉明福認為自己在皮革工藝這條路上因為遇到了貴人，才有機會學習，因此他不在意鐘點費和學生人數，只要有學生要上課，即使只有一位，他就願意教。

葉明福踏入手作皮革領域近35年，仍不斷從實作中找到創作的樂趣。（攝影／王漢順）
葉明福踏入手作皮革領域近35年，仍不斷從實作中找到創作的樂趣。（攝影／王漢順）
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在「葉明福皮革創作工房」看到票夾、皮夾、皮包等作品不稀奇，在皮革工藝這個領域，進階的皮雕創作還可以是裱框的畫作、3D立體塑型的葉片花朵等。來工房上課，可獲得完整的訓練，入門班重視基本工法，從學習製作車票夾、立體包到編織包的過程中，學生可以習得打洞、染色、縫法、裁皮等基本細節的處理；進階班的學生則要自己打紙型設計，想像拆解成品，將立體變成平面，了解組合的先後順序。

小至皮包、大至裝飾品，皆可見葉明福精湛的皮雕藝術創作。（攝影／王漢順）
小至皮包、大至裝飾品，皆可見葉明福精湛的皮雕藝術創作。（攝影／王漢順）
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教材重環保 技術更精進

葉明福說，皮革產業常被討論的就是環保問題，他總是會在課堂上跟學生強調：「我只用牛、羊、豬3種可食用動物的皮，比起容易損壞的合成皮製品，使用時間更長，不容易製造垃圾。」他有一個大布袋，是他上課的「教材」，裡面放了牛、羊、豬3捆皮革，一一教學生如何分辨皮種、紋路、結構、仿毛皮等。

穿孔縫製，首重保持縫線整齊，讓成品更美觀。（攝影／王漢順）
穿孔縫製，首重保持縫線整齊，讓成品更美觀。（攝影／王漢順）
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原本葉明福在教學時所需要的工具材料，都是向日本或是其他材料行訂購，學生的一句：「老師怎麼不自己賣？」讓他思考，自己一直以來從事教學工作，沒有實際的銷售經驗，對店面經營、工廠生產線、品牌行銷，完全是門外漢，把學生教到很會手作，但是東西賣不出去沒有用，懂得經營同樣很重要。葉明福因此成立公司，將自己的設計創作交由工廠量產，皮革產業鏈的每個環節，他現在都通透了。

台灣的皮革產業生產線目前幾乎都已外移，手作皮件反而掀起另一波潮流，市面上也出現許多教授手作皮件的課程。葉明福說，如果有興趣在皮革工藝領域精進自己的技術，除了製作皮包等小皮件之外，其實還能學習到需要高度技術的皮雕創作，讓皮件從日常用品蛻變為藝術創作。

DIY時，會使用到剪刀、錐針、槌具等工具。（攝影／王漢順）
DIY時，會使用到剪刀、錐針、槌具等工具。（攝影／王漢順）
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依皮革特質 應用於創作

葉明福說：「掌握不同產地的皮革特質、每間皮革廠生產的皮革味道，明白每種皮革最適合的染料，與染色後所呈現的色彩特性等，這些問題都需要去鑽研，研究得越澈底就越能駕馭皮革，輔以熟練的技術，就能做出自己滿意的工藝作品。」

皮革是一種溫暖的材料，顏色會隨著時間流逝而散發不同的魅力。近35年的皮革工藝生涯，葉明福從摸索皮革製作技法到皮雕創作，從學徒到老師、從工作室到創立公司、從沒沒無名到獲獎無數，他逐漸走出自己的路。

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《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。
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