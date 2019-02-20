浪漫走春賞花趣

文／陳宛妤 攝影／高讚賢 圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供

花季，總被描述成浪漫的時間記憶。有男神歌手唱著：「你把微笑都給了我的春天，要我記住你的臉，當我的寂寞停靠在你的雙手，花季是希望的容顏。」在一年初始的春天，看見花開的心境，確實與其他季節很不一樣。

提到最適合感受春光融融的去處，非陽明山莫屬，不同花樣四季不歇，輪番綻放，總是遊客如織；而市區的花季活動，如內湖樂活夜櫻季、士林官邸鬱金香展，小而美的花容，也別有一番風情。

陽明公園 櫻花最前線

櫻花，是春天腳步的最前線，更是人氣指數最高的花卉；台北市整片成林的櫻花園不多，陽明公園即是賞櫻大本營，除了本土的緋寒櫻，還有日本吉野櫻、八重櫻、昭和櫻等。其中，又稱山櫻花的緋寒櫻數量最多，為台灣原生種，也是台灣分布最廣的櫻花樹種。

陽明山花季舉辦至今已將近半個世紀，是台灣的年度盛會，尤其在春節前後，來自海外及全國各地的百萬遊客紛紛來到陽明公園賞花，除了欣賞櫻花於枝頭怒放，還能一覽茶花爭奇鬥豔。

吉野櫻。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供） 分享 facebook

城市祕境 樂活夜櫻季

另一處市區內的賞櫻祕境在內湖樂活公園。沿著內溝溪邊步道，約300棵、綿延3公里的櫻花樹，每年春節前後，寒櫻最先盛開，八重櫻、昭和櫻緊接在後。

今年樂活夜櫻季主題為「浪漫光櫻」，以夜色、櫻花、星辰、燈光等元素，呈現一場燦爛嬌美的視覺饗宴。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，2月17日將舉辦「城市慶典，櫻雪紛飛」櫻花野餐日X戀花電影院，特別邀請專業造景達人將整座公園布置成浪漫野餐賞櫻場景，搭配各式祭典小攤位及闖關遊戲，讓遊客在粉紅花海下享用餐點，度過悠閒時光；晚間則設有星空電影院放映愛情電影，讓民眾置身櫻花樹下享受一夜風流。

到內湖樂活公園欣賞昭和櫻月下芳姿。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供） 分享 facebook

異國風情 繽紛鬱金香

換個場景、換種花色，也換一種心情。士林官邸「鬱金香展——期待相鬱」特展，以來自荷蘭及日本的鬱金香、風信子等球根花卉為主，營造獨特的異國風情。

今年的鬱金香展在西式庭園及踏青區展出，超過20種、共計7萬株的鬱金香，紅、白、紫、黃、粉、黑和雙色的各式花種繽紛亮麗，將原本的綠色庭園妝點成一幅色彩豐富的油畫，十分吸睛。除了色彩繽紛，杯狀、羽狀、重瓣的鬱金香外形各異，讓你一次看個夠。

主辦單位也貼心設計最佳拍照點，讓大家可以盡情打卡留念；若現場看還不滿足，園區也有鬱金香創意市集販售球根花卉，讓民眾帶回家栽種，延續賞花樂趣。

公園處園藝管理所主任賀綺華說，台灣平地氣溫較高，較難看到鬱金香，士林官邸的鬱金香花海是遠從荷蘭及日本進口種球，經過低溫處理栽培而成，為遊客們帶來春季幸福氛圍。

「當一夜春露後，花季在傳說中成了真個。」詩人鄭愁予所寫的〈花季〉，是大屯山景致的抒情，為花季賦予無限想像。陽明山上的繁花錦簇、樂活公園的璀璨夜櫻、士林官邸的繽紛花海，在早春2月一齊獻給眾人最多彩多姿的想像空間。

無須出國，到士林官邸就能欣賞浪漫的鬱金香。（攝影／高讚賢） 分享 facebook

陽明山花季「牽手觀櫻」

時間：2/15（五）～3/17（日）

地點：陽明公園

樂活夜櫻季「浪漫光櫻」

時間：即日起至2/17（日）

地點：內湖樂活公園

士林官邸「鬱金香展——期待相鬱」

時間：2/21（四）～3/3（日）

地點：士林官邸公園

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