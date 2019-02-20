親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
KH Style
Takao樂高雄
新北市藝遊
臺中新聞

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41臺北畫刊

文／陳宛妤 攝影／高讚賢 圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供

花季，總被描述成浪漫的時間記憶。有男神歌手唱著：「你把微笑都給了我的春天，要我記住你的臉，當我的寂寞停靠在你的雙手，花季是希望的容顏。」在一年初始的春天，看見花開的心境，確實與其他季節很不一樣。

提到最適合感受春光融融的去處，非陽明山莫屬，不同花樣四季不歇，輪番綻放，總是遊客如織；而市區的花季活動，如內湖樂活夜櫻季、士林官邸鬱金香展，小而美的花容，也別有一番風情。

陽明公園 櫻花最前線

櫻花，是春天腳步的最前線，更是人氣指數最高的花卉；台北市整片成林的櫻花園不多，陽明公園即是賞櫻大本營，除了本土的緋寒櫻，還有日本吉野櫻、八重櫻、昭和櫻等。其中，又稱山櫻花的緋寒櫻數量最多，為台灣原生種，也是台灣分布最廣的櫻花樹種。

陽明山花季舉辦至今已將近半個世紀，是台灣的年度盛會，尤其在春節前後，來自海外及全國各地的百萬遊客紛紛來到陽明公園賞花，除了欣賞櫻花於枝頭怒放，還能一覽茶花爭奇鬥豔。

吉野櫻。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供）
吉野櫻。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供）
分享

城市祕境 樂活夜櫻季

另一處市區內的賞櫻祕境在內湖樂活公園。沿著內溝溪邊步道，約300棵、綿延3公里的櫻花樹，每年春節前後，寒櫻最先盛開，八重櫻、昭和櫻緊接在後。

今年樂活夜櫻季主題為「浪漫光櫻」，以夜色、櫻花、星辰、燈光等元素，呈現一場燦爛嬌美的視覺饗宴。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，2月17日將舉辦「城市慶典，櫻雪紛飛」櫻花野餐日X戀花電影院，特別邀請專業造景達人將整座公園布置成浪漫野餐賞櫻場景，搭配各式祭典小攤位及闖關遊戲，讓遊客在粉紅花海下享用餐點，度過悠閒時光；晚間則設有星空電影院放映愛情電影，讓民眾置身櫻花樹下享受一夜風流。

到內湖樂活公園欣賞昭和櫻月下芳姿。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供）
到內湖樂活公園欣賞昭和櫻月下芳姿。（圖／台北市工務局公園路燈工程管理處提供）
分享

異國風情 繽紛鬱金香

換個場景、換種花色，也換一種心情。士林官邸「鬱金香展——期待相鬱」特展，以來自荷蘭及日本的鬱金香、風信子等球根花卉為主，營造獨特的異國風情。

今年的鬱金香展在西式庭園及踏青區展出，超過20種、共計7萬株的鬱金香，紅、白、紫、黃、粉、黑和雙色的各式花種繽紛亮麗，將原本的綠色庭園妝點成一幅色彩豐富的油畫，十分吸睛。除了色彩繽紛，杯狀、羽狀、重瓣的鬱金香外形各異，讓你一次看個夠。

主辦單位也貼心設計最佳拍照點，讓大家可以盡情打卡留念；若現場看還不滿足，園區也有鬱金香創意市集販售球根花卉，讓民眾帶回家栽種，延續賞花樂趣。

公園處園藝管理所主任賀綺華說，台灣平地氣溫較高，較難看到鬱金香，士林官邸的鬱金香花海是遠從荷蘭及日本進口種球，經過低溫處理栽培而成，為遊客們帶來春季幸福氛圍。

「當一夜春露後，花季在傳說中成了真個。」詩人鄭愁予所寫的〈花季〉，是大屯山景致的抒情，為花季賦予無限想像。陽明山上的繁花錦簇、樂活公園的璀璨夜櫻、士林官邸的繽紛花海，在早春2月一齊獻給眾人最多彩多姿的想像空間。

無須出國，到士林官邸就能欣賞浪漫的鬱金香。（攝影／高讚賢）
無須出國，到士林官邸就能欣賞浪漫的鬱金香。（攝影／高讚賢）
分享

陽明山花季「牽手觀櫻」

時間：2/15（五）～3/17（日）

地點：陽明公園

樂活夜櫻季「浪漫光櫻」

時間：即日起至2/17（日）

地點：內湖樂活公園

士林官邸「鬱金香展——期待相鬱」

時間：2/21（四）～3/3（日）

地點：士林官邸公園

手機、平板請下載

【《現在玩臺北App》iOS版】。

【《現在玩臺北App》Android版】。

分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

業餘滑水客浪得實名

2019-02-20 11:58

女性科學營催生小居禮夫人

2019-02-20 11:58

設計好點子點亮台北生命力

2019-02-20 11:58

用照明溫暖一座城 城市的光影魔術手周鍊

2019-02-20 11:58

傳承皮革溫度──葉明福皮革創作工房

2019-02-20 08:41

獨立書店主理人周筵川 複合經營傳遞紙本溫度

2019-01-17 09:11

發掘靈感的基地 設計人的創意天堂

2019-01-17 09:11

思想啟蒙 不為閱讀設限 激盪腦內思考的啟蒙書店

2019-01-17 09:11

文藝派充電飽 多樣展演遊牧心靈

2019-01-17 09:11

無可取代的戲院回憶

2019-01-17 09:11

歲末尾牙私房好料

2019-01-17 09:11

布布精心的足上風華——東台布鞋莊

2019-01-17 09:11

搭起台越文化交流橋梁 阮秋姮

2019-01-17 09:11

另一位柯醫師的故事——仁安醫院

2019-01-17 09:11

愛吃派大滿足 巨無霸料理美胃極限

2019-01-17 09:11

愛好者來挖寶 手作材料店大集合

2018-12-19 15:25

機器難以取代 手寫美感的溫度

2018-12-19 15:25

暖身暖心加溫感情 歲末年終火鍋歡聚

2018-12-19 15:25

200元有找 小資族暖暖泡湯趣

2018-12-19 15:25

老師傅手工打造個人品味

2018-12-19 15:25

山頂鳥創辦人李雲霓 舌尖上的親情

2018-12-19 15:25

手工湯圓各有千秋

2018-12-19 15:25

蒐集台北聲音的洋耳朵 阮安祖

2018-12-19 15:25

來去溫泉旅店過佳節

2018-12-19 15:25

動靜皆宜的台北新美學 台北101董事長張學舜

2018-12-19 15:25

田園城市 帶動社區多功能發展

2018-11-19 11:42

台北鳥市民 黑冠麻鷺

2018-11-19 11:42

蔬食異國味 茹素也可潮潮滴

2018-11-19 11:40

創意入菜 吃素也能有滋有味

2018-11-19 11:40

力推田園城市 城市農夫的先行者 黃大洲

2018-11-19 11:40

台北神級好玩 紅到世界

2018-11-19 11:40

OB嚴選創辦人王蘭芳 西門町小吃憶童年

2018-11-19 11:40

瑞成紅線葫蘆 傳承五代暖冬

2018-11-19 11:40

大安森林公園「健森趣」

2018-11-19 11:40

台北最潮蔬食尚 蔬食新風潮

2018-11-17 10:15
看更多

熱門文章

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

世界新工廠

2019-02-19 10:05

【編輯室報告】民之所欲向「中」靠攏？

2019-02-20 15:39

風格始於細節 改造空間氛圍從軟裝開始！

2019-02-18 12:37

2019駁二小夜埕Max. Mix. Match

2019-02-20 13:01

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

用天使視角飛越高雄

2019-02-20 13:01

厭世可以 但不要厭自己

2019-02-19 13:49

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

新一代水無痕玻尿酸 讓你美得自然無痕！

2019-02-19 09:13

延續老旅社的生命力 讓相遇是為了重逢 鶴宮寓

2019-02-20 15:26

打造全台最大自造者空間 南漂高雄創業家—楊育修

2019-02-20 13:01

現代語彙新譯古典精神

2019-02-18 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top