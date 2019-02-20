盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

文／許麗芩 攝影／陳毅偉、賴智揚

夜晚的淡水河，粼粼水波映照著一座座光雕橋倒影，交織出迷人畫面。乘著藍色水路夜航或沿著河濱夜騎，眼前盡是璀璨光雕，不禁讚嘆台北河岸越夜越絕美。

藍色水路夜航 波光燈光皆瀲灩

美學大師蔣勳在詩作〈寫給淡水河〉中這樣形容：「我俯身向你 靜靜的河流 你流過這巨大的城市 帶著汙穢與泥沙 帶著罪惡與哀傷 帶著大樓的倒影 帶著霓虹的繽紛帶著一切的歡樂與喧嘩 慢慢地流 靜靜地流……」曾背負「臭」名的淡水河早已改頭換面，乘船行經其間，一座座別具特色的景觀橋，在光雕映照下閃耀光芒，宛如雨後出現的虹光，展現萬種風情。

藍色水路航程業者葉先生表示，藍色水路夜航採網路預約報名，在天候條件佳，並達到一定人數後開航，從大稻埕碼頭出發，途經台北大橋、重陽橋等地，在社子島附近折返大稻埕。除了搭船從河面欣賞光雕夜景外，葉先生還推薦到迪化運動公園跨堤景觀平台，能盡覽淡水河夜間風光，這裡也是民眾拍照或欣賞大稻埕碼頭煙火秀的理想去處。

台北大橋歷史悠久，曾為台北八景之一「鐵橋夕照」的所在地，歷經多次改建，成為現今六線道的水泥大橋，雖然造型樸實，但在黃、紅、紫、藍等光雕造景之下，顯現內蘊風華。

重陽橋原是紅色橋身、銀色鋼纜，為了配合夜晚光雕，特別將主橋塔改漆為百合白顏色，2017年時再改為米黃色。重陽橋的夜間璀璨光雕，將宛如「雙H」造型的橋梁點綴得無比燦爛，在萬家燈火的夜景映襯下，呈現出魅幻的光景。

大稻埕碼頭倒映的夜色微醺迷人。（攝影／陳毅偉） 分享 facebook

河濱迎風夜騎 橋身樓舍同燦爛

都市偵探李清志在《台北LOST & FOUND》書中提到，橋梁是城市中最浪漫的空間，若加上如夢似幻的光雕，更能營造出宛如鵲橋般的浪漫氛圍，難怪無數情侶都愛攜手造訪燈光美、氣氛佳的景觀橋，不少人也會揪伴到河濱夜騎、夜跑，一邊享受愜意風光，一邊將光雕美景盡收眼底。

台北市工務局水利工程處河川管理科科長范振峰表示，北市河濱自行車道寬敞明亮，適合夜騎、慢跑及散步。以基隆河自行車道為例，沿途可欣賞大直橋、麥帥一橋、麥帥二橋和彩虹橋，與岸邊房屋樓舍一起倒映在河面上的美景。

大直橋是台北市首座釣竿式斜張橋，主塔設計宛如拋向水面的釣竿，與鋼纜形成優美弧線，除了路面照明，主橋兩側欄杆下方還裝設了數百公尺的LED燈，形成絢爛光景。住在內湖的曹正邦經常前往基隆河沿岸的河濱公園拍攝夕陽或光雕橋景，他說，河濱公園場地大、停車方便，無論哪個位置或角度都很好取景。他最愛從美堤河濱公園拍攝大直橋燈光綻放星芒的畫面，鏡頭再拉遠一些，圓山飯店還能一起入鏡。

麥帥一橋和麥帥二橋是連結內湖、南港、松山區的重要通道，也是基隆河及周遭水岸的明顯地標。比鄰的兩座橋都是圓弧狀鋼拱橋，造型優美，夜晚光雕投影變換顏色或黃或綠，璀璨迷人。

夜晚途經基隆河岸，可見大直橋燈光映照水面的美景。（攝影／賴智揚） 分享 facebook

曾參展台北攝影節的前台灣新聞攝影研究會理事長余信賢表示，從民權大橋拍攝可讓麥帥一橋、麥帥二橋及台北101同框，建議可在日落前先捕捉夕陽西下畫面，隨著天色開始變暗，可搶拍橋梁點燈的過程，同時也能納入城市夜景。

余信賢提醒，要拍好光雕夜景，最好帶上腳架及快門線，以避免相機晃動，感光度不要調太高，鏡頭光圈縮小及長曝光可拍到唯美的星芒。

位於饒河街夜市旁的彩虹橋，是座全長僅167公尺的迷你小橋，夜幕低垂時，鮮紅色的圓弧形橋身會與倒映在水面的橋影形成一個圓，加上S形曲線的結構，與光雕營造出浪漫的氣氛，成為許多自行車友夜間漫遊，或是情侶許下愛情誓言的勝地。

余信賢說，彩虹橋橋身弧度優美，紅色的橋拱和鋼纜，與一旁的「LOVE」裝置藝術，在LED投射下營造出浪漫氛圍，不會有一般橋梁給人冷冰冰的感覺，他喜歡從橋上、橋下等不同角度拍攝橋的燈光魅影。

社子島夜遊 山景河景雙絕美

騎自行車環島是許多人的心願，但想環台灣全島一圈卻不是人人都能辦到，因此有車友打趣，同樣是騎車環「島」，不如先去環遊社子島。全長約9公里的社子島自行車道，地勢平緩，沿途還可觀賞淡水河系溼地生態、觀覽社子大橋美景。

由於社子島周邊多為基隆河腹地或低矮房舍，外觀宛如白鷺鷥展翅飛越基隆河的社子大橋尤為顯眼，橋塔高達105公尺，每當七彩燈光照亮橋塔與基座，在193股鋼纜的映襯及河面倒影的烘托下，十分耀眼。由於此處視野遼闊，又有大屯山作為遠景，許多攝影同好會從北投焚化廠觀景台拍攝社子大橋全景，美不勝收！

古詩曾有「俯視清水波，仰看明月光」的抒懷想像，古人夜晚遊河能有的「光」，僅限月光、星光、燭光等，如今拜科技之賜，七彩的光雕為夜晚的河面點綴了夢幻光輝，無論是藍色水路夜航或是河濱夜騎，都能享受一幅幅獨特的夜景，水岸光雕也為城市增添一抹動人的光彩。

夜晚途經基隆河岸，可見大直橋燈光映照水面的美景。（攝影／賴智揚） 分享 facebook

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