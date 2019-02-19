親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
KH Style
Takao樂高雄
新北市藝遊
臺中新聞

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14臺北畫刊

文／許麗芩、潘逸凡 攝影／高讚賢、楊子磊 圖／台北市觀光傳播局、台北市商業處、全聯實業股份有限公司提供

隨著豬年的到來，台北也散發「豬光寶氣」的光芒，透過城西、城東不同的節慶活動，在夜間點亮璀璨光雕燈景，整座城市變得亮晶晶，旅人的心也跟著暖和起來。

開閉幕秀 未演先轟動

「火樹銀花合，星橋鐵鎖開，暗塵隨馬去，明月逐人來。」唐朝詩人蘇味道在〈正月十五夜〉描繪著元宵節時燈月交輝、遊人如織的熱鬧景象，也是這幾年台北燈節的寫照。今年的台北燈節將在台北西區舉辦，2月16日至24日一定要呼朋引伴，沿著中華路到北門及行旅廣場一帶走逛，與各具特色的主題燈區合影打卡，為豬年留下耀眼的一幕。

今年燈節主題為「台北 台北 亮晶晶 點亮夢想點亮心」，眾所期待的主題燈「百變豬寶亮晶晶」，2月16日晚間7時在西門紅樓「粉嫩」登場，首創使用數位影像技術，透過550萬畫素拼組的LED彩幕，讓可愛的「豬寶」隨意變換表情。創作者藝術總監李明道（Akibo）說，百變豬寶象徵無拘無束、自由自在，祝福所有朋友，新的一年能夠像福福態態的豬寶般金銀珠寶滿堂收、諸事順利慶豐年。

開幕點燈儀式當天的主燈秀由全球百大DJ RayRay創作主題音樂，逗趣可愛的豬寶上演穿越劇，隨著電音節奏，先是前進未來化身機械獸，又瞬間回到過去戴上傳統的舞獅面具。強烈的視覺元素在豬寶身上拼組混搭貫穿，千變萬化精彩奪目，將帶給觀眾視覺感官刺激和無限想像。

「自從台北燈節在西門町舉辦後，傳統元宵節變得像派對般好玩。」從沒錯過台北燈節的攝影師張先生，道出許多人的心聲，尤其踩街遊行更是吸引國內外遊客慕名而來。今年的踩街嘉年華遊行將於閉幕日2月24日下午3時舉辦，大人、小孩都愛的東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行特地跨海前來，英國的Peppa Pig（佩佩豬）一家人，也在豬年與小朋友相見歡，大家的好鄰居OPEN！家族和熊讚也參與其中，絶對能讓喜愛這些角色的朋友尖叫連連。此外還有巴西、義大利、西班牙的舞蹈團隊，以及熱力四射的BOXING樂團、曾在2017臺北世大運演出的FOCA舞團等一同歡慶鬧元宵。

一年一度的台北燈節是屬於台北的幸福經驗。（攝影／高讚賢）
一年一度的台北燈節是屬於台北的幸福經驗。（攝影／高讚賢）
分享

展演多元 遊客慕名來

這一次的主題燈區除了豬寶主燈外，「心花怒放」展演區以電子花車為設計發想，運用傳統花燈技術，讓燈光在花瓣上跳躍，充分展現懷舊又不失現代感的氛圍，不分老少一起捲入時光迴流，看見最道地的台灣民俗。迪士尼控最期待的，是在捷運西門站6號出口高達6公尺的「奇趣大禮FUN米奇」大型主題燈座，搭配米奇經典動畫，吸睛度絕對破表。當然，其他主題燈區也不能錯過，想去哪區看燈？用手持裝置與燈飾互動，就能運用Google導覽到想去的燈飾前。

喜愛熊讚的「熊粉」不妨先衝到「夢想生活亮晶晶」，除了熊讚躍升為燈區主角，這裡還有迷你版豬寶化身的街邊裝置藝術，讓兩隻萌翻天的角色力拚人氣。此外，動漫作品《冥戰錄》女主角林默娘再度以亮眼女神之姿現身，還可在祈福拉霸機求籤祈好運。

「開心兒童亮晶晶」則是孩子的遊樂天堂，佩佩豬主題燈區內有旋轉木馬、小型摩天輪和燈海區，讓大小朋友盡情玩樂。

不用出國就能欣賞到國際級花燈的「友好城市亮晶晶」，請來上海市展現傳統彩燈工藝，並可觀賞日本青森縣弘前市道地的「弘前餒菩噠節」縮小版花燈和愛媛縣松山市結合撞轎與野球意涵的花燈，還有聖啟斯及尼維斯、貝里斯、台北歐洲學校展出多款歐風花燈，令人目不暇給。

創作也是燈節的重頭戲，「我愛創作亮晶晶」有機器人樂團帶來精彩的聲光秀互動同樂，還可以到由世界各地塗鴉高手創作的塗鴉帳篷區感染街頭文化。而「學生創作亮晶晶」則可看到全國各級學校最純真的80件精彩創作。

「我愛創作亮晶晶」以互動機器人樂團帶來精彩聲光秀。（示意圖）（圖／台北市觀光傳播...
「我愛創作亮晶晶」以互動機器人樂團帶來精彩聲光秀。（示意圖）（圖／台北市觀光傳播局提供）
分享

位於武昌街的台灣省城隍廟，迄今已有百年歷史，今年也和台北燈節同慶，舉辦「燈謎擂台」猜燈謎，成為台北燈節最具特色和人氣的傳統元宵習俗活動，廟方特地在武昌街（重慶南路到中華路間）布置了浪漫燈海隧道，閃耀璀璨光亮，也是不容錯過的賞燈行程。

結合古蹟 置身古今迷夢

以北門為主軸的周邊古蹟群，包括鐵道部、三井倉庫、台北郵局，也因應燈節特別設計光雕照明，不僅可來此拍照打卡當一日文青、網美，也是親子寓教於樂的極佳場域。

逾130年的北門，將以「搖擺北門」光雕，投影出老城門的浪漫夢想與歷史風華，讓人彷彿置身於揉合古今文化的迷夢之中。光雕設計師陳怡潔表示，「搖擺北門」光雕設計的構想，主要想藉由近來年輕世代流行的Swing Dance（搖擺舞）的音樂及舞蹈風格，展現北門融合西區新門戶、歷史古蹟風華和街頭風尚的面貌，傳達出台北「既復古又時尚」、自由開放、樂在分享的時代精神與價值觀。在5分30秒的光雕宣傳影片中，除了會看到今年的主視覺「豬寶」之外，也會看到北門成為交通樞紐所串聯起來的都市脈動，整合北門周邊三井倉庫、台北郵局、鐵道部園區、撫台街洋樓、西門紅樓等古蹟群的老台北文藝復興，還會看到宛如復古點唱機的音樂放送及創新風尚時代動感內容，並邀請知名藝人黃子佼、Swing Dance相關團隊到北門廣場現場表演，令人期待！

「搖擺北門」以光雕投影出台北老城門的故事。（示意圖）（圖／台北市觀光傳播局提供）
「搖擺北門」以光雕投影出台北老城門的故事。（示意圖）（圖／台北市觀光傳播局提供）
分享

「往年的北門光雕最多只有三面投影，今年特別克服萬難而有四面投影，提供民眾更佳的觀賞視野，希望大家藉由參與『搖擺北門』這樣的活動，看到新年更多創意，享受人與人之間交流互動的樂趣！」陳怡潔說。

充滿日式風情的三井倉庫，以「老倉庫的童心」為主題，由歌手何欣穗的6歲女兒繪製的童趣圖案，以光雕投影方式創造出強烈對比，當夜幕低垂，大小光點在建築上奔跑移動，腳步也跟著輕盈起來。

日本時代落成的台北郵局，將以「綠衣天使」為題，以「台北限時批」的概念，展現台灣歷代的郵戳光影，重現繁華歷史。

三井倉庫屆時將以光雕投影出「老倉庫的童心」主題。（攝影／楊子磊）
三井倉庫屆時將以光雕投影出「老倉庫的童心」主題。（攝影／楊子磊）
分享

香堤廣場 奇炫感官秀

提到元宵花燈，這幾年信義區香堤廣場的燈展，總是掀起「搶拍」熱潮，今年新光三越以「豬福滿滿」為主題，由黃子佼擔任總策展人，即日起至2月24日熱鬧登場。

今年的主燈相當霸氣，巨型福豬主燈高達6公尺，是香堤廣場歷年來最大、最亮的主燈，結合互動式聲光秀，為民眾帶來新奇炫目的感官饗宴。福豬主燈外型由鄒族藝術家不舞‧阿古亞那所設計，鄒語中的山豬（Fuzu）諧音似中文「福祿」，期望幸運的山豬為新年帶來福氣吉祥。

國際光雕 點亮仁愛路

西門町有結合傳統與潮流的豬寶，香堤廣場則是帶著鄒族祝福的巨型燈，即日起至2月19日在市民廣場及仁愛路四段一帶，則有「2019台北光之饗宴」的國際光雕盛會，讓台北城閃耀國際時尚光彩。

台北市政府與全聯實業股份有限公司合作，引進在歐洲、美國、日本、韓國等跨年活動展出的「Luminarie光雕展」。「Luminarie」源自義大利，採用木製結構和色彩繽紛的燈泡設計而成，是三次元夢幻空間的藝術傑作，更成為日本大阪紀念阪神地震的年度代表性活動，至今已連續舉辦24年，每年皆吸引3百萬至5百萬人次前往觀賞。

此次「2019台北光之饗宴」利用23萬餘顆LED燈泡構建出長達300公尺、高20公尺的光廊，呈現華麗、壯觀、雄偉的光之盛宴。展出場域將封閉區間車道，讓民眾可以徒步體驗不同的年味，同時度過浪漫的情人節。

無論台北燈節、元宵燈展或國際光雕盛會，都讓台北城變得閃亮動人，也讓都市夜色展現不同風情，充滿飽飽的光之能量。

「2019台北光之饗宴」展出華麗光廊。（示意圖／台北市商業處、全聯實業股份有限公...
「2019台北光之饗宴」展出華麗光廊。（示意圖／台北市商業處、全聯實業股份有限公司提供）
分享

手機、平板請下載

【《現在玩臺北App》iOS版】。

【《現在玩臺北App》Android版】。

分享

臺北畫刊

《臺北畫刊》為臺北市政府觀光傳播局出版的市政刊物，以圖文並茂的內容傳達臺北市的市政資訊、生活型態及與市民習習相關的實用資訊，為中、外人士認識臺北生活的代表性刊物。近年來《臺北畫刊》設計風格朝向年輕、活潑、健康走向，內容方面除了生活資訊外，並以生活休閒及觀光旅遊議題為主，更符合現代人的需求。
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

獨立書店主理人周筵川 複合經營傳遞紙本溫度

2019-01-17 09:11

發掘靈感的基地 設計人的創意天堂

2019-01-17 09:11

思想啟蒙 不為閱讀設限 激盪腦內思考的啟蒙書店

2019-01-17 09:11

文藝派充電飽 多樣展演遊牧心靈

2019-01-17 09:11

無可取代的戲院回憶

2019-01-17 09:11

歲末尾牙私房好料

2019-01-17 09:11

布布精心的足上風華——東台布鞋莊

2019-01-17 09:11

搭起台越文化交流橋梁 阮秋姮

2019-01-17 09:11

另一位柯醫師的故事——仁安醫院

2019-01-17 09:11

愛吃派大滿足 巨無霸料理美胃極限

2019-01-17 09:11

愛好者來挖寶 手作材料店大集合

2018-12-19 15:25

機器難以取代 手寫美感的溫度

2018-12-19 15:25

暖身暖心加溫感情 歲末年終火鍋歡聚

2018-12-19 15:25

200元有找 小資族暖暖泡湯趣

2018-12-19 15:25

老師傅手工打造個人品味

2018-12-19 15:25

山頂鳥創辦人李雲霓 舌尖上的親情

2018-12-19 15:25

手工湯圓各有千秋

2018-12-19 15:25

蒐集台北聲音的洋耳朵 阮安祖

2018-12-19 15:25

來去溫泉旅店過佳節

2018-12-19 15:25

動靜皆宜的台北新美學 台北101董事長張學舜

2018-12-19 15:25

田園城市 帶動社區多功能發展

2018-11-19 11:42

台北鳥市民 黑冠麻鷺

2018-11-19 11:42

蔬食異國味 茹素也可潮潮滴

2018-11-19 11:40

創意入菜 吃素也能有滋有味

2018-11-19 11:40

力推田園城市 城市農夫的先行者 黃大洲

2018-11-19 11:40

台北神級好玩 紅到世界

2018-11-19 11:40

OB嚴選創辦人王蘭芳 西門町小吃憶童年

2018-11-19 11:40

瑞成紅線葫蘆 傳承五代暖冬

2018-11-19 11:40

大安森林公園「健森趣」

2018-11-19 11:40

台北最潮蔬食尚 蔬食新風潮

2018-11-17 10:15

在地活動接軌國際

2018-10-18 11:13

老街變身 老屋改造傳承美好

2018-10-18 11:13

大稻埕蛻變重生 跨越世代的文化殿堂

2018-10-18 11:13

成若涵 從出生地汲取創作養分

2018-10-18 11:13

粟米油鹽炊人生百味 另闢新途傳承前人精神

2018-10-18 10:31

中草藥藏千年智慧 古香重生續寫新頁

2018-10-18 10:31

兜轉一里洋場 看見民主萌芽時

2018-10-18 10:27

走進雙城故事 追劇追愛追美食

2018-10-18 10:26
看更多

熱門文章

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:10

天成花蓮蓋飯店 為何敢賣一晚38萬？專訪花東近20年最大投資案操盤人

2019-02-15 10:10

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

La new老闆68歲賣拉麵：不斜槓 等死嗎？

2019-02-15 10:10

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

前明星分析師谷月涵：人生最棒的時刻 不是台股神預言

2019-02-15 13:41

生技股錢景無窮 好消息連綿不斷 走路有風

2019-02-15 13:35

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 13:38

比鄰國都差 台灣托福成績落居亞洲第8

2019-02-15 13:41

豬年最佳走春股 5大族群準備開攻

2019-02-15 13:34

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

美股牛市新考驗 別被騙了！美企財報暗藏玄機

2019-02-15 13:35

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

台股新兵日記 4檔夯股甜蜜蜜 續漲在望

2019-02-15 13:35

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

陳飛龍：擁抱5大投資方向 避開3類族群

2019-02-15 09:21

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

EPS龍虎榜 6大研究機構EPS總檢視

2019-02-15 13:35

華麗轉身的大稻埕:台北建成圓環

2019-02-15 09:21

奢華滑雪度假 當一次歐洲貴族

2019-02-15 10:10

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

看台灣「無人機之王」高丈淵 如何創業征服海外天空！

2019-02-15 09:21

物聯網下的區塊鏈應用在哪裡？

2019-02-15 15:36

喝水都會胖 可能是腸道免疫細胞作祟

2019-02-15 13:32

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

告別又老又舊：解析日本Society5.0轉型戰略

2019-02-15 13:33

大稻埕最美的宅邸 : 陳天來故居 錦記茶行

2019-02-15 09:21

2019年翻轉投資

2019-02-15 09:21

AI時代 預防醫療新方向

2019-02-15 15:36

加拿大新商標法6月17日上路 不想被搶註登記要趁早

2019-02-15 15:36

不怕貿易戰 利基股勝出

2019-02-15 09:11

世界新工廠

2019-02-19 10:05

美國專利複審程序好處多多 何樂而不爲？

2019-02-15 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top