給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

文／許麗芩、潘逸凡 攝影／高讚賢、楊子磊 圖／台北市觀光傳播局、台北市商業處、全聯實業股份有限公司提供

隨著豬年的到來，台北也散發「豬光寶氣」的光芒，透過城西、城東不同的節慶活動，在夜間點亮璀璨光雕燈景，整座城市變得亮晶晶，旅人的心也跟著暖和起來。

開閉幕秀 未演先轟動

「火樹銀花合，星橋鐵鎖開，暗塵隨馬去，明月逐人來。」唐朝詩人蘇味道在〈正月十五夜〉描繪著元宵節時燈月交輝、遊人如織的熱鬧景象，也是這幾年台北燈節的寫照。今年的台北燈節將在台北西區舉辦，2月16日至24日一定要呼朋引伴，沿著中華路到北門及行旅廣場一帶走逛，與各具特色的主題燈區合影打卡，為豬年留下耀眼的一幕。

今年燈節主題為「台北 台北 亮晶晶 點亮夢想點亮心」，眾所期待的主題燈「百變豬寶亮晶晶」，2月16日晚間7時在西門紅樓「粉嫩」登場，首創使用數位影像技術，透過550萬畫素拼組的LED彩幕，讓可愛的「豬寶」隨意變換表情。創作者藝術總監李明道（Akibo）說，百變豬寶象徵無拘無束、自由自在，祝福所有朋友，新的一年能夠像福福態態的豬寶般金銀珠寶滿堂收、諸事順利慶豐年。

開幕點燈儀式當天的主燈秀由全球百大DJ RayRay創作主題音樂，逗趣可愛的豬寶上演穿越劇，隨著電音節奏，先是前進未來化身機械獸，又瞬間回到過去戴上傳統的舞獅面具。強烈的視覺元素在豬寶身上拼組混搭貫穿，千變萬化精彩奪目，將帶給觀眾視覺感官刺激和無限想像。

「自從台北燈節在西門町舉辦後，傳統元宵節變得像派對般好玩。」從沒錯過台北燈節的攝影師張先生，道出許多人的心聲，尤其踩街遊行更是吸引國內外遊客慕名而來。今年的踩街嘉年華遊行將於閉幕日2月24日下午3時舉辦，大人、小孩都愛的東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行特地跨海前來，英國的Peppa Pig（佩佩豬）一家人，也在豬年與小朋友相見歡，大家的好鄰居OPEN！家族和熊讚也參與其中，絶對能讓喜愛這些角色的朋友尖叫連連。此外還有巴西、義大利、西班牙的舞蹈團隊，以及熱力四射的BOXING樂團、曾在2017臺北世大運演出的FOCA舞團等一同歡慶鬧元宵。

一年一度的台北燈節是屬於台北的幸福經驗。（攝影／高讚賢） 分享 facebook

展演多元 遊客慕名來

這一次的主題燈區除了豬寶主燈外，「心花怒放」展演區以電子花車為設計發想，運用傳統花燈技術，讓燈光在花瓣上跳躍，充分展現懷舊又不失現代感的氛圍，不分老少一起捲入時光迴流，看見最道地的台灣民俗。迪士尼控最期待的，是在捷運西門站6號出口高達6公尺的「奇趣大禮FUN米奇」大型主題燈座，搭配米奇經典動畫，吸睛度絕對破表。當然，其他主題燈區也不能錯過，想去哪區看燈？用手持裝置與燈飾互動，就能運用Google導覽到想去的燈飾前。

喜愛熊讚的「熊粉」不妨先衝到「夢想生活亮晶晶」，除了熊讚躍升為燈區主角，這裡還有迷你版豬寶化身的街邊裝置藝術，讓兩隻萌翻天的角色力拚人氣。此外，動漫作品《冥戰錄》女主角林默娘再度以亮眼女神之姿現身，還可在祈福拉霸機求籤祈好運。

「開心兒童亮晶晶」則是孩子的遊樂天堂，佩佩豬主題燈區內有旋轉木馬、小型摩天輪和燈海區，讓大小朋友盡情玩樂。

不用出國就能欣賞到國際級花燈的「友好城市亮晶晶」，請來上海市展現傳統彩燈工藝，並可觀賞日本青森縣弘前市道地的「弘前餒菩噠節」縮小版花燈和愛媛縣松山市結合撞轎與野球意涵的花燈，還有聖啟斯及尼維斯、貝里斯、台北歐洲學校展出多款歐風花燈，令人目不暇給。

創作也是燈節的重頭戲，「我愛創作亮晶晶」有機器人樂團帶來精彩的聲光秀互動同樂，還可以到由世界各地塗鴉高手創作的塗鴉帳篷區感染街頭文化。而「學生創作亮晶晶」則可看到全國各級學校最純真的80件精彩創作。

「我愛創作亮晶晶」以互動機器人樂團帶來精彩聲光秀。（示意圖）（圖／台北市觀光傳播局提供） 分享 facebook

位於武昌街的台灣省城隍廟，迄今已有百年歷史，今年也和台北燈節同慶，舉辦「燈謎擂台」猜燈謎，成為台北燈節最具特色和人氣的傳統元宵習俗活動，廟方特地在武昌街（重慶南路到中華路間）布置了浪漫燈海隧道，閃耀璀璨光亮，也是不容錯過的賞燈行程。

結合古蹟 置身古今迷夢

以北門為主軸的周邊古蹟群，包括鐵道部、三井倉庫、台北郵局，也因應燈節特別設計光雕照明，不僅可來此拍照打卡當一日文青、網美，也是親子寓教於樂的極佳場域。

逾130年的北門，將以「搖擺北門」光雕，投影出老城門的浪漫夢想與歷史風華，讓人彷彿置身於揉合古今文化的迷夢之中。光雕設計師陳怡潔表示，「搖擺北門」光雕設計的構想，主要想藉由近來年輕世代流行的Swing Dance（搖擺舞）的音樂及舞蹈風格，展現北門融合西區新門戶、歷史古蹟風華和街頭風尚的面貌，傳達出台北「既復古又時尚」、自由開放、樂在分享的時代精神與價值觀。在5分30秒的光雕宣傳影片中，除了會看到今年的主視覺「豬寶」之外，也會看到北門成為交通樞紐所串聯起來的都市脈動，整合北門周邊三井倉庫、台北郵局、鐵道部園區、撫台街洋樓、西門紅樓等古蹟群的老台北文藝復興，還會看到宛如復古點唱機的音樂放送及創新風尚時代動感內容，並邀請知名藝人黃子佼、Swing Dance相關團隊到北門廣場現場表演，令人期待！

「搖擺北門」以光雕投影出台北老城門的故事。（示意圖）（圖／台北市觀光傳播局提供） 分享 facebook

「往年的北門光雕最多只有三面投影，今年特別克服萬難而有四面投影，提供民眾更佳的觀賞視野，希望大家藉由參與『搖擺北門』這樣的活動，看到新年更多創意，享受人與人之間交流互動的樂趣！」陳怡潔說。

充滿日式風情的三井倉庫，以「老倉庫的童心」為主題，由歌手何欣穗的6歲女兒繪製的童趣圖案，以光雕投影方式創造出強烈對比，當夜幕低垂，大小光點在建築上奔跑移動，腳步也跟著輕盈起來。

日本時代落成的台北郵局，將以「綠衣天使」為題，以「台北限時批」的概念，展現台灣歷代的郵戳光影，重現繁華歷史。

三井倉庫屆時將以光雕投影出「老倉庫的童心」主題。（攝影／楊子磊） 分享 facebook

香堤廣場 奇炫感官秀

提到元宵花燈，這幾年信義區香堤廣場的燈展，總是掀起「搶拍」熱潮，今年新光三越以「豬福滿滿」為主題，由黃子佼擔任總策展人，即日起至2月24日熱鬧登場。

今年的主燈相當霸氣，巨型福豬主燈高達6公尺，是香堤廣場歷年來最大、最亮的主燈，結合互動式聲光秀，為民眾帶來新奇炫目的感官饗宴。福豬主燈外型由鄒族藝術家不舞‧阿古亞那所設計，鄒語中的山豬（Fuzu）諧音似中文「福祿」，期望幸運的山豬為新年帶來福氣吉祥。

國際光雕 點亮仁愛路

西門町有結合傳統與潮流的豬寶，香堤廣場則是帶著鄒族祝福的巨型燈，即日起至2月19日在市民廣場及仁愛路四段一帶，則有「2019台北光之饗宴」的國際光雕盛會，讓台北城閃耀國際時尚光彩。

台北市政府與全聯實業股份有限公司合作，引進在歐洲、美國、日本、韓國等跨年活動展出的「Luminarie光雕展」。「Luminarie」源自義大利，採用木製結構和色彩繽紛的燈泡設計而成，是三次元夢幻空間的藝術傑作，更成為日本大阪紀念阪神地震的年度代表性活動，至今已連續舉辦24年，每年皆吸引3百萬至5百萬人次前往觀賞。

此次「2019台北光之饗宴」利用23萬餘顆LED燈泡構建出長達300公尺、高20公尺的光廊，呈現華麗、壯觀、雄偉的光之盛宴。展出場域將封閉區間車道，讓民眾可以徒步體驗不同的年味，同時度過浪漫的情人節。

無論台北燈節、元宵燈展或國際光雕盛會，都讓台北城變得閃亮動人，也讓都市夜色展現不同風情，充滿飽飽的光之能量。

「2019台北光之饗宴」展出華麗光廊。（示意圖／台北市商業處、全聯實業股份有限公司提供） 分享 facebook

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