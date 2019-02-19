歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

文／楊芷菡 圖／林健兒提供

農曆正月十五日元宵節，又有「小過年」之稱。在一年中第一次月圓的這一天，家家戶戶張燈結綵，依循傳統習俗賞花燈、猜燈謎、吃元宵，好不熱鬧。

談及元宵節的由來和淵源，中華民俗藝術基金會董事長林明德表示，古老社會有燃火炬取暖，為冬夜迎春、帶來光明溫暖的習俗；相傳東漢明帝篤信佛法，每年正月十五就會燃燈表佛，這個習俗逐漸在民間流傳開來；加上道教三元節，正月十五上元節天官大帝誕辰，民間會舉辦齋會、燃燈祈福，這是元宵節的由來。

大口吃元宵 賞燈玩剪紙

元宵節吃元宵祈求圓滿，是大家耳熟能詳的習俗，民眾常把「元宵」和「湯圓」混淆，中國大陸北方地區稱「元宵」，南方地區稱「湯圓」，除了名稱因地而異，在作法上也略有不同，「元宵」是餡料糰放在撒滿乾糯米粉的竹篩上滾來滾去後，取出灑水，反覆直至適當大小；「湯圓」則是將溼糯米搓揉成糰，包入餡料，用手心揉成圓狀。

吃完元宵後，當然就是準備出門賞花燈。相較其他華人地區，台灣元宵節更有其特色。早年各地在宮廟舉辦節慶盛會，婦女在寺廟燈籠底下鑽燈腳求添丁，此外燈會期間會在展示的花燈上書寫謎題，供人猜射，富含巧思與教育意涵，相當於今日的益智遊戲，而今日的元宵節也延續了這項傳統活動。「剪紙」更是不可或缺的元宵傳統元素，將具有民俗意象的剪紙黏貼在花燈上，既別出心裁，也富含藝術和人文深度。

林明德進一步補充說道，據說古代私塾還將元宵節結合開學日，請老師為每位學生點智慧燈，讓學生返家懸掛，勉勵自己努力向學。種種文化習俗加深了節日意涵，富有廟會民俗與人文趣味的元宵燈節，才更具溫度。

林健兒老師在2014年打造的駿馬花燈，栩栩如生。（圖／林健兒提供） 分享 facebook

花燈比創意 日夜各精彩

元宵節的重頭戲――賞花燈，以往多由各地廟宇籌辦，準備各式大小花燈供人欣賞，做工精巧的各式花燈呈現五彩繽紛的意象。現今則多為各地縣市政府舉辦，結合當地自然地景、人文特色來規畫主題，將城市當成大型的花燈展演舞台，令人目不暇給。

中華花燈藝術學會前理事長、從事花燈藝術創作三十多年的燈藝師林健兒分享：「傳統花燈以竹篾（薄而狹長的細竹片）和細竹桿做骨架，紙糊表面後用剪紙圖樣或精緻繪畫點綴燈面。現代花燈則改以鐵絲塑形，焊接後噴漆做防鏽處理，裱貼透光彈性布面，而後在燈面裝飾彩繪，讓光亮色澤更帶有層次。」

整體結構、造型創意、裝飾材料及燈光色彩是構成花燈藝術的要素。林健兒說，尤其以人物為形體的花燈最難製作，「人體的比例經數倍放大會失真，通常需要先畫圖、做模型後才能正式製作。」發想與設計繪製是做花燈的重要環節，而攸關花燈外型色彩的燈光裝置，更是一門學問。「好的作品必須白天看起來獨特精巧，在夜間亮燈時，遠看有如火樹銀花，近看則光彩奪目、晶瑩剔透。」

林健兒老師已有三十年製作傳統花燈的豐富經驗。（圖／林健兒提供） 分享 facebook

飛龍初登場 轟動台北城

談起台灣燈會的歷史沿革，林健兒表示，1983年起在國父紀念館舉辦的大型花燈遊行，景象喧騰熱鬧，堪稱燈會前身。其中民俗廟會中由小孩扮演歷史故事角色的「藝閣」，演變成為今日定點展出的電動花燈。

1990年，交通部觀光局為慶祝元宵節，在中正紀念堂舉辦第一屆台北燈會，當年由楊英風設計主題燈「飛龍在天」，定時雷射燈光秀搭配副燈，吸引盛況空前的賞燈人潮。而後十年固定在中正紀念堂展出，並由生肖輪番擔當主燈角色，直至2001年台北燈會改名為台灣燈會巡迴各縣市舉辦。

2012年台北燈節林健兒老師作品「祥龍獻瑞」。（圖／林健兒提供） 分享 facebook

其中2000年在中正紀念堂展出，由陳金泉設計製作的「千禧祥瑞九龍燈」，氣勢磅礴，「奇妙的是，相傳龍帶水，那一年的燈會竟連下了十幾天的雨，民眾只好相偕在雨中賞燈。」令從第一屆燈會參與至今的林健兒印象最為深刻。

豬寶現紅樓 沿街賞創作

2008年起，台北燈節從中正紀念堂移師國父紀念館、台北市政府前市民廣場、花博公園、西門町等不同地點舉辦，融合城市意象的花燈結合當代科技，絢爛十足的花燈秀吸引眾多賞燈人潮，成為台北市重要的節慶活動之一。

今年台北燈節將自2月16日起至24日於中華路一段、北門、行旅廣場、西門紅樓等處舉辦，以「台北台北亮晶晶」為主題，藉由影像、聲音、燈光等互動式科技，為舊城營造嶄新現代氛圍。眾所期盼的主燈「百變豬寶」也將在西門紅樓絢麗登場，與大家共度元宵佳節。

如果覺得意猶未盡，不要錯過傳統的祈福燈會，像是艋舺龍山寺在每年農曆正月十五日至二月十九日，精心布置平安總燈與生肖祈福主燈，讓民眾鑽燈腳祈求來年平安，並於東西廂房、牌樓上懸掛應景花燈，增添歲時節慶的歡騰熱鬧。

二月初春慶元宵，在團圓歡慶之際重拾傳統節日的重要意義，也別錯過了新年迎春最絢麗的台北燈節！

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