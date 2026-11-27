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經部4大國營事業招考增額308人 錄取率增4個百分點
經濟部今天表示，所屬台電、中油、台水及台糖4家事業機構115年新進職員甄試，原暫定錄取589人，經考量人員非預期性退離及業務推展需求，因此決定增列308名需用名額，其中以電機類增加98人最多，其次為機械類增加45人。
以今年首節實際到考人數7715人計算，錄取率將由7.63%提高至11.63%，增加4個百分點。
經濟部人事處發布新聞稿表示，依據115年新進職員甄試簡章規定，各用人機構得視業務需要，在預算員額範圍內提報各類別增額人數，經甄試委員會同意後，由試務處於初（筆）試放榜前公告。
經濟部指出，本次甄試共招考22個類別，原公告暫定錄取589人，考量人員非預期性退離及因應業務推展所需，經各用人機構依實際業務需求提報後，增列需用名額308人，增額後錄取總人數達897人。
觀察各類別增額情形，以電機類增加98人最多，增額後錄取人數達243人；其次為機械類增加45人，增額後共錄取117人；土木類增加34人，增額後共錄取84人；企管類增加25人，增額後共錄取99人。
其他增額較多的類別包括化工製程類增加17人、資訊類增加16人、財會類增加14人及環工類增加10人。
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