2010年「深水地平線」（Deepwater Horizon）鑽油平台爆炸，87天內約有5.07億公升原油外洩至墨西哥灣，另有約2.18億立方公尺天然氣釋出。16年後，最新研究顯示，災難影響可能仍深藏海面之下：深海魚類、甲殼類與頭足類數量大幅下降，至今沒有明顯恢復跡象。 研究團隊認為，漏油事件及當時採取的污染處理措施，是目前最能解釋這波長期衰退的原因。研究發表於《美國國家科學院學報》（Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS）。 兩千多次採樣，深海生物明顯變少 研究由諾瓦東南大學（Nova Southeastern University）海洋學家崔西・薩頓（Tracey Sutton）領導，聚焦生活在深層水體中的遠洋生物。團隊在漏油事件後的2011年首次採樣，並於2015至2023年間持續調查，累積超過2000次網具採樣。 結果顯示，魚類數量下降63.5%，甲殼類下降62%，頭足類則下降59.7%。其中磷蝦減少72.8%，燈籠魚科（Myctophidae）下降62.9%，圓罩魚屬（Cyclothone）魚類則下降6

2026-11-26 08:00