聽新聞
0:00 / 0:00
考試院通過 今年地方特考、離島特考增列需用名額649名
考試院會今通過，115年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試增列需用名額649名，以應用人機關業務需要。
考試院說明，這2項考試原提報需用名額1927名，為因應用人機關新增的用人需求，提報增列需用名額649名，其中地方特考639名（三等考試416名、四等考試223名），離島特考10名（三等考試7名、四等考試3名），連同原公告需用名額，合計本2項考試需用名額為2576名，其中地方特考2542名（三等考試1,644名、四等考試898名），離島特考34名（三等考試22名、四等考試12名）。
考選部說明，2項考試預訂於12月5日（周六）起舉行，關於各類科增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢（https://wwwc.moex.gov.tw/main/exam/wFrmExamDetail.aspx?c=115190），並請報考的民眾踴躍應試。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。