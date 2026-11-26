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115年地方特考、離島特考12月5日登場 增649需用名額
考試院會今天通過，民國115年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，增列需用名額649名，以應用人機關業務需要；這兩項考試預定於12月5日起舉行。
考試院透過新聞稿指出，這兩項考試原提報需用名額1927名，為因應用人機關新增之用人需求，提報增列需用名額649名，其中地方特考639名（三等考試416名、四等考試223名），離島特考10名（三等考試7名、四等考試3名）。
考試院表示，連同原公告需用名額，合計這兩項考試需用名額為2576名，其中地方特考2542名（三等考試1644名、四等考試898名），離島特考34名（三等考試22名、四等考試12名）。
考選部說明，這兩項考試預定於12月5日起舉行，關於各類科增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢，並請報考的民眾踴躍應試。
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