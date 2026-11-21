施沅谷備考公職三年，前兩年高考皆以兩分之差與上榜擦身而過。面對「只差一點點」的打擊，施沅谷強迫自己放下心魔、審視問題所在，發現問題出在心態—考前遭外務干擾、無法專心全力衝刺。她決定參加補習班的奪榜班，藉由外在環境督促自己堅持到底，終於打破兩分魔咒，一舉摘下人事行政高普雙料金榜。

回首三年的備考之路，她建議首考生「先找到適合自己的讀書方式」，像她自認屬於「他律型」學習者，必須透過補習班的制度與約束維持讀書節奏。

「勤做考古題」幾乎是考生公認的備考祕訣。施沅谷強調，練習選擇題不能「猜對就過」，必須細細推敲每一個選項對錯的原因，並補充相關法令，申論題親自動筆寫過，推敲出題老師的心態與想法，依據配分比例妥善拿捏作答長短。上考場時，施沅谷有獨特的考場儀式—她會配戴圓盤指針手錶，因為「看指針走會感受時間流逝」；拿到考卷她先看申論題題目，寫上架構和關鍵字，接著再回到選擇題作答，看到相關關鍵字便可以補充申論題的內容。

施沅谷曾有兩年差一點就考上的經驗。她建議有類似經驗的考生，「不要看差幾分、而是看差在那個部分」。施沅谷說，常看見考生自覺某科考壞了、自暴自棄離開考場，「公職是一場馬拉松，往往看不到終點在哪裡。」她表示，最後比的是堅持與耐力，要持續地走。