斷絕社交負能量 摘高普雙榜

劉盈吟自認不擅讀書，但她只考一次，便同時考上高普考一般行政的雙料金榜。她歸功於知道自己要什麼，懂得適時斷絕負能量、保持正能量，每個階段都會重新整理自己的狀態與心態，一旦出現負能量就趕快隔絕。她整理自己的考公職秘訣，相信自己，有好的心態才能讓努力發揮成效。

高雄大學亞太工商管理學系企業管理組畢業的劉盈吟，大三時看到學長姐實習，工作內容和薪資都不是自己想要的人生，決心走上公職之路。她不擅長數學，但擅長記憶，鎖定不採計數學的一般行政類科，畢業後專心當全職考生衝刺。

劉盈吟每個月制定讀書計畫並滾動式微調，每上完一堂課，會馬上針對每個單元搭配題庫書整理筆記，並訓練自己下標題，因為標題是讀書的精髓，而申論題是高考的關鍵，寫申論題時若能精準下題，就能拉高分數。針對需大量記憶的理論，她自創口訣，看到理論名稱就立刻聯想到口訣，進而快速擴展成完整的申論內容。

為了擠出更多讀書時間，劉盈吟放棄騎機車，改搭公車通勤。她在公車上展開「寧靜開機」儀式，每天在公車上花半小時背口訣、看筆記，累積一年成果驚人。

備考期間，劉盈吟全面開啟斷絕負能量、保持正能量的模式。雖然系上成績不算頂尖，加上一般行政報考人數眾多一度讓她膽怯，但她調整心態，不要看錄取率，要看錄取分數，只要每次做題庫能達到錄取標準，她就相信自己做得到。在正能量激勵下，一年就考上被公認競爭最激烈的一般行政組。

隔絕社交負能量是劉盈吟備考期間調整心態的重要手段，她會暫時遠離冷言冷語的朋友、同時少看社交平台，上考場前不看新的模擬題，只複習自己寫過的筆記。避免看到新資訊造成的恐慌、影響考試心情。