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民眾黨提產假等修法 托盟：先讓育兒留停改革上路

中央社／ 台北5日電
民眾黨提出產假、產檢假與陪產假加碼修法，但托盟認為其設計未真正改善父親參與育兒，呼籲先完成育兒留停改革。 聯合報系資料照
民眾黨提出產假、產檢假與陪產假加碼修法，但托盟認為其設計未真正改善父親參與育兒，呼籲先完成育兒留停改革。 聯合報系資料照

民眾黨昨天以「媽媽不用忍，爸爸不缺席」為主軸，要推動產假延長至14週等修法。不過民團發聲明指出，民眾黨提出的修法版本不會讓爸爸「不缺席」，呼籲先讓育兒留停改革上路。

總統賴清德於5月與行政團隊共同宣布5面向、共18項措施的「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，為支持友善育兒，將加碼產假從原本8週延長至12週等、彈性育嬰假升級為育兒假、陪產假從原本7天增加至14天等。

不過，由於朝野立委紛紛希望加碼，包含藍白立委希望產假增加至14週等，因此修法法案仍在立法院協商中。

民眾黨昨天召開記者會，以「媽媽不用忍，爸爸不缺席」為主軸，重申黨團修法版本，要推動產假延長至14週、產檢假延長至14天，陪產檢及陪產假增加至14天等。

托育及就業政策催生聯盟昨天發布聲明稿指出，懷孕、生產與照顧孩子「從來就不該是媽媽一個人的責任」，也是托盟長期以來堅持的倡議重點，但民眾黨的具體主張論述和改革設計間有明顯落差。

托盟表示，民眾黨提出的產假比現行多42天，但配偶陪產檢及陪產假只多7天，陪產檢及陪產假部分與原行政院版提案相同，在「爸爸不缺席」這一側，並沒有比行政院多給一天，且民眾黨版的陪產檢及陪產假依然合併計算，沒有把「陪產檢」與「陪產」的請假權利拆開。

此外，托盟指出，民眾黨推動育嬰留職停薪期間從2年延長至3年，多出來的1年完全無薪，且津貼和行政院版一樣最長9個月，行政院版有規定雙親都要各領滿6個月，才能各再多領3個月的鼓勵父親請留停的設計，民眾黨版則沒有，等於讓單一方就能領滿9個月，不必另一方參與。

托盟表示，現實中，請長假的往往是收入較低的母親，這樣的設計不會讓爸爸「不缺席」，只會讓媽媽離開職場更久。

托盟強調，民眾黨如果真心支持性別平等，請和各黨團一起以現有進展為基礎，本會期儘速完成育兒留停改革三讀。

托盟最後呼籲，所有重視性別平等的政黨，都應持續關注「陪產假」的後續改革，這次修法無論產假從8週增加至12週或14週，後續都應優先爭取新增產婦配偶的「全薪陪產假」至4到6週，才是對「爸爸不缺席」最實際的承諾。

修法 育兒 民眾黨

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