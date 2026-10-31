聽新聞
0:00 / 0:00

財金系生調整心態從零自學 1年半考取會計師

聯合報／ 本報記者陳宛茜
賴尚翔僅花一年半時間，便成功考取專技高考會計師。圖／賴尚翔提供
賴尚翔僅花一年半時間，便成功考取專技高考會計師。圖／賴尚翔提供

大學念財金系的賴尚翔，大三時找到當會計師的夢想，從零開始自修會計。念完財金研究所後，他當起全職考生、報名補習班考會計師，一年半便成功考取專技高考會計師。他認為圓夢的關鍵在於調整心態「不把考試當考試」，告訴自己「我已準備充分，是來完成目標而不只是接受考試」。

會計師的考科可分年考完，賴尚翔擔心內容太多念不完，曾想著放下幾科減輕負擔，但他轉念一想，這種痛苦經歷一次就好，能今年完成的事沒必要再花一年，下定決心後，果然第二年就通過所有科目。

剛開始自學會計時，他習慣死背，常常題目一改，就完全不知如何下筆，之後他調整步伐，改以「理解觀念」為重，確認自己真正吸收。至於背誦較多的科目，如稅法、審計等，賴尚翔建議考生，整理自己的筆記。他把備考兩年的學習心得濃縮成三本筆記，最後兩個月只複習這三本筆記。背誦時務必「一次背一科」，千萬不要混著背。

談到考場應試技巧，賴尚翔分享，考前兩至三周就必須跟隨考試節奏調整作息。他第一年曾緊張到漏寫重要的申論題，第二年他告訴自己「我不只是來考試、而是來完成目標」，從容應戰反而過關。因此建議考生，考試中途即便自覺考得不理想，也絕不要對答案或與同學討論，先一氣呵成考完，避免將失落感帶到下一科。

在答題順序上，賴尚翔習慣先做申論題，掌握部分基本分數能帶來安心感，選擇題即使來不及做完也能靠猜測取分。若遇到完全沒有頭緒的題目，則果斷先跳過，待其他題目完成後再回頭嘗試拿分。

對於準備會計師考試的考生，賴尚翔建議，必須做好長期的心理準備，若中途放棄，前面已通過的科目也會付諸流水。此外，他推薦以申論題拿高分為目標來準備。

自學 會計師 會計

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教師資格考試改每年辦2次 縮短銜接期

李家同／美國學生數學程度的他山之石

教檢「一年二試」 教團：關鍵是更友善職場

南韓防堵大學聯考用智慧眼鏡作弊 擬刑事追訴延長禁考年限

相關新聞

紐時賞析／CEO說AI導入順利 員工不以為然

When it comes to artificial intelligence, CEOs and their workforces aren’t seeing eye to eye.

紐時賞析／歐巴馬重返競選場合 酸爆川普

Former President Barack Obama on Saturday attacked President Donald Trump’s administration in searing and mocking terms, saying it was defined by “incompetence the likes of which we have not seen in modern times.”

財金系生調整心態從零自學 1年半考取會計師

大學念財金系的賴尚翔，大三時找到當會計師的夢想，從零開始自修會計。念完財金研究所後，他當起全職考生、報名補習班考會計師，一年半便成功考取專技高考會計師。他認為圓夢的關鍵在於調整心態「不把考試當考試」，告訴自己「我已準備充分，是來完成目標而不只是接受考試」。

王惕吾獎學金 24人獲獎

一一五年王惕吾先生新聞獎學金得獎名單出爐，今年共有一○四人申請，最終有廿四名大學生、研究生脫穎而出，其中大學生每人二萬元、研究生每人三萬元，後續將依規定辦理得獎者與贈獎典禮通知。

彈性改革 學團盼學檔開放重製

升大學學習歷程檔案上路第七年，學生團體EdYouth與國教行動聯盟指出，調查數據顯示，四成六的學生更傾向使用自製的ＰＤＦ檔而非使用中央資料庫，在於彈性度更佳，但也回歸到缺乏教師認證的老問題，呼籲建立重製上傳機制，降低學生採用ＰＤＦ的誘因。

一紙公文！教部發布指引 教師有離線權

隨著即時通訊軟體普及，不少教師下班後仍可能面對家長、公事的訊息轟炸。教育部昨發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，明定學校應落實教師非出勤時間的「離線權」，除非涉及重大突發事件、緊急災害應變等，否則應避免於非出勤時間交辦業務或進行親師溝通。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。