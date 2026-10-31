財金系生調整心態從零自學 1年半考取會計師

大學念財金系的賴尚翔，大三時找到當會計師的夢想，從零開始自修會計。念完財金研究所後，他當起全職考生、報名補習班考會計師，一年半便成功考取專技高考會計師。他認為圓夢的關鍵在於調整心態「不把考試當考試」，告訴自己「我已準備充分，是來完成目標而不只是接受考試」。

會計師的考科可分年考完，賴尚翔擔心內容太多念不完，曾想著放下幾科減輕負擔，但他轉念一想，這種痛苦經歷一次就好，能今年完成的事沒必要再花一年，下定決心後，果然第二年就通過所有科目。

剛開始自學會計時，他習慣死背，常常題目一改，就完全不知如何下筆，之後他調整步伐，改以「理解觀念」為重，確認自己真正吸收。至於背誦較多的科目，如稅法、審計等，賴尚翔建議考生，整理自己的筆記。他把備考兩年的學習心得濃縮成三本筆記，最後兩個月只複習這三本筆記。背誦時務必「一次背一科」，千萬不要混著背。

談到考場應試技巧，賴尚翔分享，考前兩至三周就必須跟隨考試節奏調整作息。他第一年曾緊張到漏寫重要的申論題，第二年他告訴自己「我不只是來考試、而是來完成目標」，從容應戰反而過關。因此建議考生，考試中途即便自覺考得不理想，也絕不要對答案或與同學討論，先一氣呵成考完，避免將失落感帶到下一科。

在答題順序上，賴尚翔習慣先做申論題，掌握部分基本分數能帶來安心感，選擇題即使來不及做完也能靠猜測取分。若遇到完全沒有頭緒的題目，則果斷先跳過，待其他題目完成後再回頭嘗試拿分。

對於準備會計師考試的考生，賴尚翔建議，必須做好長期的心理準備，若中途放棄，前面已通過的科目也會付諸流水。此外，他推薦以申論題拿高分為目標來準備。