116學年首次英聽逾8.7萬人應試 21.47%獲A級 321件違規未帶有效證件

大學入學考試中心今天公布116學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績統計，實際到考人數共8萬7644人，其中21.47%考生獲得A級，B級占37.15%最多，C級占36.12%，F級占5.26%，與前4年同期考試相較，百分比差異不大。

本次英聽測驗共9萬914人報名，上午場應到4萬6343人，實到4萬4754人，缺考1589人，缺考率3.43%；下午場應到4萬4571人，實到4萬2890人，缺考1681人，缺考率3.77%。整體缺考人數共3270人，缺考率3.60%，較前一學年度第一次考試的3.34%，增加0.26個百分點。其中，上午場與下午場缺考率，分別較去年同場次增加0.35及0.16個百分點。

大考中心副主任黃璀娟表示，本次英聽測驗各成績等級的分布，與前4個學年度第一次考試的平均相當接近，整體表現大致穩定，本次經等化後，全體到考考生以B級占比最高，約每五名考生就有一人獲得A級。若觀察5大題型，考生以「簡短對話」表現最好，整體得分率達73.29%，其餘題型約為六成至六成多。

黃璀娟指出，分等級來看，A、B、C級考生均以簡短對話得分率較高，其中B級考生約達8成5；C級考生在短文聽解及長篇聽解較弱，得分率約4成。F級考生則以圖片聽解表現較好，得分率約2成7，簡短對話接近2成4，長篇聽解相對較弱。

她說，長篇聽解以4題組成1個題組，考生須先閱讀題本提供的大綱或圖表及選項，再聆聽具有明確主題的長篇內容，過程中可適度註記。整體而言，本次考生在簡短對話的掌握度較佳，長篇聽解得分率則相對偏低。

大考中心統計，大考中心副主任顏慶祥表示，本次考試共通報350件試場違規事件，以未攜帶應試有效證件正本最多，共321件，他也特別提醒，學生證無論有無照片，都不是應試有效證件。

試場違規部分，大考中心副主任顏慶祥表示，本次共350件，較前一學年度第一次考試449件減少99件。其中，未攜帶應試有效證件正本共321件，較去年412件減少91件，仍是最大宗，他也特別提醒，學生證無論有無照片，都不是應試有效證件。其餘為考試開始鈴響前翻閱試題本、答題卷，或簽名、書寫、畫記、作答，共7件，較去年減少8件。

另有12件涉及應試時飲食、喝水、抽菸、嚼食口香糖，或未經申請逕行飲水、服藥，較去年增加5件。此外，未依規定於答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名者，共21件，較去年減少4件。