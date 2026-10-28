台語認證報名到11月23日 不限國籍年齡都可報名

教育部今天表示，116年度3月份的台灣台語認證考試，即日起到11月23日下午前開放報名，116年3月6日、7日施測。不分國籍、年齡，只要對台語學習有興趣都可報名。

台語認證一年舉辦2次，分別在3月及7月。教育部今天公布民國116年度3月份考試資訊，並循往例提供台語版的新聞稿和音檔，讓民眾一邊看考試資訊，一邊有練習的機會。

教育部表示，考試報名費為新台幣250元，19歲以下免費。考試包含A、B、C三卷，採分卷、分天辦理，A卷於3月6日舉行；B、C卷於3月7日施測。7月考試只辦理A、B兩卷。

教育部特別提醒考生，台語認證已全面採「電腦化測驗」，僅書寫測驗維持紙筆作答，若學齡前（6歲以下）或高齡者（65歲以上），評估於測驗期間全程操作電腦有困難，可申請特殊需求服務。

為能讓考生熟悉電腦測驗方式，教育部也在考試官網「自學資源」專區建置「電腦化測驗線上模擬平台」，考生可多加練習、熟悉。

考生成績若達各級通過標準，115年起已全面改發電子證書，除可省去紙本印刷及郵寄時間，考生也不必再擔心證書遺失或損壞，減少收納麻煩，後續還可透過「教育部電子證書驗證系統」驗證證書真偽。相關資訊考參考台語認證網站。