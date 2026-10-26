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首場環保證照電腦測驗正式放榜 成績公告時程減半

中央社／ 台北26日電

國環院表示，首場環保證照電腦測驗已發布正式成績；相較於傳統紙本測驗需10個工作天，已將成績公告時程縮短為5個工作天，並可自行下載電子證書。

環境部國家環境研究院17日舉辦「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練」測驗首度改採電腦作答與「即測即評」制度，讓考生在交卷當下即可於螢幕查看成績。

國環院今天發布新聞稿表示，17日測驗的正式成績已發布，該測驗成績的平均分數、及格率與過往採紙本測驗者差異不大；成績及格者，可直接登入「環保訓練管理系統」申請合格證書及繳費，待次日確認申請規費入帳後，系統將發送通知及電子證書，考生亦可自行下載。

國環院說明，考生在「即測即評」電腦測驗交卷後，即可於螢幕查看即時分數，但正式成績仍須經違規查核等試務流程審定後公布。此外，電腦測驗大幅簡化作業流程，相較於傳統紙本測驗需10個工作天，已將成績公告時程縮短為5個工作天，提供考生更快速、便利的查詢服務。

實施長達37年的環保證照紙本測驗，17日首度改採電腦作答與「即測即評」制度，有部分考生反映，希望考後可以公布試題。

國環院回應，以環保證照測驗為例，每年舉辦6次，選擇題考科每次需50題，年消耗量即達300題。若考後全數公開，題庫將面臨快速耗竭的「失血」危機。

此外，試題一旦全面公開，考生容易流於「死記題型與答案」的應試導向，反而削弱對專業核心素養的實質理解，影響培訓品質；國際大型專業測驗（如TOEFL、GRE）基於電腦化適性測驗的特性與評量效度，亦多採取試題不公開的常態作法。

國環院長張順欽表示，後續將秉持系統化與人性化的原則，仔細研析各項建議，作為未來優化測驗、完善配套措施及調整試題規劃的參考。

環保 證照 放榜

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