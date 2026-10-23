北市明停班課 24日高考三級公職社工師口試調至26日舉行

受薔琵颱風影響，台北市政府宣布明日停止上班上課，考選部表示，原訂明日舉行的高考三級公職社會工作師類科口試，將延至10月26日舉行；至於原訂25日舉行的其餘9類科口試，則維持原計畫，如期舉行。

考選部表示，115年公務人員高等考試三級考試暨普通考試第二試共10類科口試，將於本周末在考選部國家考場舉行，其中，高考三級考試公職社會工作師類科定於10月24日舉行，其餘類科則於10月25日舉行。

因受薔琵颱風影響，台北市政府已宣布10月24日停止上班上課，依國家考試偶發事件處理辦法第12條規定，經考選部會同本考試典試委員長決定，第1天考試（10月24日）調整至10月26日舉行，第2天考試（10月25日）如期舉行。

考選部另說明，本次考試適逢颱風影響，請應考人關注天候動態及交通狀況，留意自身安全。應考人如因考試延期或交通因素致無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，於考試後15日內申請退還報名費。

2026教育月》邀請您一同關心 教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

社工 薔琵颱風 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS

玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往