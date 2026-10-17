落榜驚覺「只會輸入」 她靠洗澡回想法和考場午睡逆襲高普考雙榜題名
姜旻杏當了三年專職考生，今年如願考上高考與普考人事行政雙料金榜。對於還在國考之路奮鬥的考生，她的建議實在卻關鍵：「好好吃飯、好好休息、好好睡覺、好好運動。」她表示，國考是一場兩、三年以上的長期抗戰，唯有具備健康的身心狀態，才能在考場上全力發揮。
姜旻杏東海大學政治系畢業。畢業後，她花一年時間備考「一般行政」組，卻因缺乏「非考上不可」的決心，落榜便進入職場。工作一年後，她深刻體會公職「可在家庭和工作之間取得平衡」的優點，毅然決定返鄉，在公務員父親的支持下，全力準備考公職。
雖就讀於稱為「半個國考科系」的政治系，但姜旻杏坦承大學並未放太多心思在課業上，備考公職必須「重新開始」。她購買了兩年的函授課程「在家上課」，第一年便發現在家讀書容易懶散缺乏效率，第二年她轉換策略，改到補習班觀看視訊課程，跟著教室裡其他同學一起努力，時刻警惕自己不能鬆懈。
去年的地方特考，姜旻杏以一點五分之差落榜，讓她警覺自己「只懂輸入、不會輸出」的盲點。她拿著成績單去補習班諮詢，接受建議報名「奪榜班」，透過實戰寫題目找到備考盲點。她每天找解題老師發問，針對申論題的弱點「對症下藥」。
姜旻杏備考公職強調「理解重於記憶」。她不喜歡死記硬背，認為建立系統性的脈絡更為重要。以法條繁雜的行政法為例，她會放慢看課速度，遇到不懂的地方就反覆倒帶直到理解。她更巧妙運用「費曼學習法」，每天利用半小時的洗澡時間，在腦海中回想當天上課的內容，並試著用自己的話說一次；搭公車時也會進行回想，只要講得「卡卡的」，回家便立刻翻書找「卡」點。
備考後期的龐大壓力也讓她吃足苦頭。六月時，因每天要撰寫兩題申論題，加上長期讀書姿勢不良與缺乏運動，導致她握筆時手痛，害怕多年努力功虧一簣。普考第二天下午，她甚至得跑去補打靜脈注射，深怕接下來的高考功虧一簣。面對心魔，她靠著不斷看書來緩和焦慮。
姜旻杏拿高分還有一個秘訣：「中午一定要小睡」。她簡單吃個午餐後，便在考場趴睡半小時。姜旻杏表示，運用睡眠補充體力，應考時頭腦清明，而在考場能午睡也代表考生已克服緊張和焦慮，
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