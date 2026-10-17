她靠「費曼學習法」 國考雙料金榜

姜旻杏當了三年專職考生，今年如願考上高考與普考人事行政雙料金榜。對於還在國考之路奮鬥的考生，她的建議實在卻關鍵：「好好吃飯、好好休息、好好睡覺、好好運動。」她表示，國考是長期抗戰，唯有具備健康的身心狀態，才能在考場上全力發揮。

姜旻杏東海大學政治系畢業後，花一年時間備考「一般行政」組，卻因缺乏非考上不可的決心，落榜便進入職場。工作一年後，她毅然決定返鄉，全力準備考公職。

姜旻杏購買了兩年的函授課程在家上課，第一年便發現在家讀書容易懶散沒效率，第二年她改去補習班觀看視訊課程。

去年地方特考，姜旻杏以一點五分之差落榜，讓她警覺自己「只懂輸入、不會輸出」。她接受補習班建議報名「奪榜班」，透過每天實戰寫題目找到備考盲點。

姜旻杏備考公職強調「理解重於記憶」。以法條繁雜的行政法為例，她會放慢看課速度，不懂的地方就反覆倒帶直到理解。她更運用「費曼學習法」，每天利用洗澡時間回想當天上課內容，並試著用自己的話說一次，只要講得「卡卡」，便翻書找「卡」點。

姜旻杏拿高分還有一個祕訣：「中午一定要小睡」。她簡單吃個午餐後，便在考場趴睡半小時。姜旻杏表示，運用睡眠補充體力，應考時頭腦清明，而在考場能午睡也代表考生已克服緊張和焦慮。

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