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英聽1試周六登場 1情況電子及金屬探測 大考中心：考生不得拒絕配合

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行。本報資料照片
116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行。本報資料照片

116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日（周六）舉行，本次考試報名人數總計9萬900餘人。應試號碼、考試地點、試場分配表等已於今天公布於大考中心網站，高中英語聽力測驗 「試務專區」供考生查覽。

大學入學考試中心今日發布新聞稿指出，116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行，本次考試報名人數總計9萬914人（包括集體報名8萬9031人，個別報名1883人），編配於33個考區，51個分區，2647個試場。

上午9時起，考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）高中英語聽力測驗「試務專區」查詢應考資訊，包含姓名、應試號碼、考區、試場、場次、無冷氣試場、考試日程及考試地點等。由於英聽測驗不開放考生查看試場，考生務必事先上網查詢個人詳細應考資訊、確切考試地點及試場平面圖，以利考試當天快速進入考（分）區學校及所屬試場應試。

考生如欲更改電話或通訊地址，可於10月13日上午9時起至10月22日下午5時止，至大考中心網站高中英語聽力測驗之「試務專區」，登入「考生專區」 進行更改。

此外，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本。大考中心提醒考生務必記得考試當日攜帶如國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等有效證件正本。學生證、無照片的健保卡都是無效證件。

為防止電子舞弊，考試期間，考生不得將非應試物品隨身攜帶入座，或放置於抽屜、桌椅下及座位旁。禁止攜帶的物品包括具傳輸、通訊、記憶、掃描、拍攝、錄影、翻譯、計算或人工智慧生成功能的器具，如手機、智慧眼鏡、智慧手錶、耳機、計算機、電子辭典及翻譯筆等；此外，教科書、參考書、詞彙卡、計算紙及與考試無關的物品也不得攜帶入座。

試務人員必要時將進行電子及金屬探測，查驗考生是否攜帶或使用違反試場規則的電子設備，考生不得拒絕配合，違者將提報大考中心考試委員會，依情節輕重議處。

另因應10月17日辦理高中英語聽力測驗，為維護試場安寧，大考中心提醒各縣市候選人及競選團隊，考試期間應儘量避免在試場周邊進行宣傳廣播、遊行造勢、集會等可能產生噪音、影響考生應試的活動，以維護考場秩序，讓考生安心應試。

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