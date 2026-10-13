金大社工系國考傳捷報 28人上榜、衝刺班通過率逾96%

國家社工師考試成績揭曉，國立金門大學社會工作學系再傳捷報！在115年第2次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試中，金大社工系共有28名畢業生考取證照，整體通過率達72%，遠高於全國平均的50.43%；參加系上考前衝刺班的學生，通過率更突破96%，應屆畢業生楊欣蓓更一舉拿下全國第4名，展現離島大學深耕專業教育與國家考試輔導的成果。

楊欣蓓分享，備考期間正值盛夏，系上自習教室成為同學們共同奮戰的基地。她與讀書夥伴每天相約複習，透過相互討論、提醒，釐清容易混淆的觀念；老師們也經常主動關心學生的讀書進度，提供答題技巧與心理調適建議，讓備考過程不再孤單。

「準備國考這條路並非孤軍奮戰。」楊欣蓓說，看到身邊的同學全心投入，師長也始終陪伴在旁，讓她在面對考試壓力時，仍能感受到溫暖與支持，成為持續前進的力量。

同樣順利考取證照的應屆畢業生陳藝也表示，系上老師無私的陪伴與指導，是學生迎接國考時最堅實的後盾，尤其衝刺班針對申論題進行答題架構與邏輯演練，幫助她在考場上更有條理地組織答案、掌握作答方向，為順利上榜奠定基礎。

金大社工系主任南玉芬表示，系上每年開辦考前衝刺班，由師長帶領學生統整考試重點、解析歷屆試題，並透過申論題實戰演練及解題策略指導，協助學生將四年所學的專業理論與實務經驗融會貫通，提升應試能力與專業信心。

南玉芬指出，這次考試成果不僅反映學生的努力，也呈現系上長期投入專業教學與證照輔導的成效，透過有系統的課程安排、實務訓練及考前準備，期盼學生在畢業後具備投入社會工作領域所需的專業知能與實務能力。

儘管地處離島，金大社工系仍持續以專業教育為核心，結合理論課程、實務培訓及證照輔導，培育社會福利專業人才。此次28人考取社工師證照、衝刺班通過率突破96%，加上應屆畢業生拿下全國第4名，為系上教學成果再添亮眼紀錄。

金大社工系表示，未來將持續精進課程與實務教學，協助學生厚植專業能力與人文關懷，從金門出發，投入各地社會福利服務，為有需要的民眾提供支持與協助。

金大社工系每年開辦考前衝刺班，由師長帶領學生統整考試重點、解析歷屆試題，並透過申論題實戰演練及解題策略指導，協助學生將四年所學的專業理論與實務經驗融會貫通，提升應試能力與專業信心。圖／金大提供

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