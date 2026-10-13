金大社工系國考傳捷報 28人上榜、衝刺班通過率逾96%

國家社工師考試成績揭曉，國立金門大學社會工作學系再傳捷報！在115年第2次專門職業及技術人員高等考試社會工作師考試中，金大社工系共有28名畢業生考取證照，整體通過率達72%，遠高於全國平均的50.43%；參加系上考前衝刺班的學生，通過率更突破96%，應屆畢業生楊欣蓓更一舉拿下全國第4名，展現離島大學深耕專業教育與國家考試輔導的成果。
楊欣蓓分享，備考期間正值盛夏，系上自習教室成為同學們共同奮戰的基地。她與讀書夥伴每天相約複習，透過相互討論、提醒，釐清容易混淆的觀念；老師們也經常主動關心學生的讀書進度，提供答題技巧與心理調適建議，讓備考過程不再孤單。
「準備國考這條路並非孤軍奮戰。」楊欣蓓說，看到身邊的同學全心投入，師長也始終陪伴在旁，讓她在面對考試壓力時，仍能感受到溫暖與支持，成為持續前進的力量。
同樣順利考取證照的應屆畢業生陳藝也表示，系上老師無私的陪伴與指導，是學生迎接國考時最堅實的後盾，尤其衝刺班針對申論題進行答題架構與邏輯演練，幫助她在考場上更有條理地組織答案、掌握作答方向，為順利上榜奠定基礎。
金大社工系主任南玉芬表示，系上每年開辦考前衝刺班，由師長帶領學生統整考試重點、解析歷屆試題，並透過申論題實戰演練及解題策略指導，協助學生將四年所學的專業理論與實務經驗融會貫通，提升應試能力與專業信心。
南玉芬指出，這次考試成果不僅反映學生的努力，也呈現系上長期投入專業教學與證照輔導的成效，透過有系統的課程安排、實務訓練及考前準備，期盼學生在畢業後具備投入社會工作領域所需的專業知能與實務能力。
儘管地處離島，金大社工系仍持續以專業教育為核心，結合理論課程、實務培訓及證照輔導，培育社會福利專業人才。此次28人考取社工師證照、衝刺班通過率突破96%，加上應屆畢業生拿下全國第4名，為系上教學成果再添亮眼紀錄。
金大社工系表示，未來將持續精進課程與實務教學，協助學生厚植專業能力與人文關懷，從金門出發，投入各地社會福利服務，為有需要的民眾提供支持與協助。
民眾學習了多年英文，為何有些發音還是聽不出差異，或口說常帶有中文口音？陽明交大與加州大學爾灣分校、萬芳醫院合作研究發現，學習新語言時，並非單純模仿耳朵聽到的聲音，而會受到母語的制約，進一步反映於外語口說，導致英文發音常常帶有中文口音。
一所不到60人的偏鄉小學，全校三分之一學生是躲避球隊員，其中不少來自隔代教養、新住民二代，高雄市竹後國小躲避球隊今年首度參加亞洲盃躲避球錦標賽，擊敗強敵日韓拿下冠軍，登上「亞洲王」寶座，同培訓體系的成年選手也在公開男子組、女子組奪冠，是台灣代表隊中僅有的三座冠軍。
中原大學表示，美國史丹佛大學研究團隊近日公布2026年全球前2%頂尖科學家榜單（World‘s Top 2% Scientists），中原大學有31位教授入榜，較去年增加2人，再創新高。入榜教授涵蓋人工智慧、電子工程、能源、材料科學及企業管理等多項研究領域。
116學年度升大學高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數計9萬900餘人，今天上午已公布應試號碼、考試地點與試場分配表，考生可至大考中心網站查詢。另外，受到11月底九合一選舉影響，大考中心也提醒，辦理選舉宣傳活動，避開考試期間以維護試場安寧。
氣候變遷正在發生，而且速度越來越快。極地，正是地球系統「崩潰點」的起點。
《科學人》與台灣科學家一起前進北極，深入北緯78度，登上研究船、踏上冰河前緣。
我們不是只想知道「北極有多美」，而是想知道：海冰與海洋正在發生什麼變化？生物正在面對什麼樣的未來？
而這些變化，最後又會如何影響我們？面對越來越嚴峻的未來，科學家沒有選擇迴避，而是走到最前線，累積更多資料、建立更多證據，試著解開地球正在發生的謎團。因為，看見問題只是開始。真正關鍵的是，我們能不能認真想出解決的辦法？
「在冰封荒野中的簡單生活，比上流社會的生活更具吸引力。」
北極探險家博伊德（Louise Boyd）在1924年第一次造訪北極的斯瓦爾巴群島時，寫下了這段文字。博伊德出身自美國加州的富裕家庭，33歲時，父母相繼過世，博伊德繼承了大筆財富，而一趟斯瓦爾巴之旅，澈底改變了她的一生。
她告別了奢華的加州生活，把後半生投入寒冷的極地，不僅資助並親自參與多次極地科學考察、發表學術論文，並且在1928年毅然挺身而出，帶領搜救船隊進入北冰洋，搜救著名的挪威極地探險家阿蒙森（Roald Amundsen），數個月的搜救，雖然
116學年度高中英語聽力測驗第一次考試將於10月17日（周六）舉行，本次考試報名人數總計9萬900餘人。應試號碼、考試地點、試場分配表等已於今天公布於大考中心網站，高中英語聽力測驗 「試務專區」供考生查覽。
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