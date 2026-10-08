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明年首次營養師、護理師、社工師考試 將於2月20、21日舉行
考試院院會今日通過，116年第一次專門職業及技術人員高等考試營養師、護理師、社會工作師考試，將於116年2月20至21日在台北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮及金門等7考區同時舉行。
考試院說明，此次營養師及護理師考試均採電腦化測驗，社會工作師考試採紙筆考試。有關考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均依照各相關考試規則辦理。
考試院指出，考選部將自115年10月14日起載明於應考須知，並預訂自10月20日至29日開放網路報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。
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