嘉南大學藥師國考通過率近全台1倍 應屆生近97%取得藥師資格展現實力

嘉南藥理大學藥學系公告今年藥師國家考試結果，第一階段通過率61.17%，高於全國平均31.45%近一倍；第二階段172名應屆畢業生取得藥師資格，通過率近97%。

校方表示，應屆畢業生何可馨、莊雅婷及徐善羚分別拿下全台2、3、4名，在校生許珮芊、黃姝涵、翁振維及張詠涵更包辦第2至第5名。校方表示，如此優異成績，展現嘉藥藥學人才專業競爭力、扎實教學成果。

藥師國家考試分兩階段競爭激烈，第一階段須完成基礎藥學課程並取得合格證明，第二階段須完成640小時醫院實習，並具備畢業資格才能報考。

藥理學院院長施美份說，藥學系今年不僅通過率全面完勝全國平均，學生更在包辦多個榜單前段名次，何可馨第二階段勇奪第2，早在兩年前便拿下藥師國考第一階段全國第4名，受藥師母親影響，從小立志投入醫療領域，進嘉藥藥學系持續朝藥師目標努力。

何可馨表示，未來將先進入醫院接受PGY訓練，希望臨床實務累積經驗、精進專業能力，讓自己成為兼具藥學知識與臨床實務能力的藥師。

一階段全國第2的許珮芊表示，能取得亮眼成績相當意外，她分享自己的讀書方式，是上完課後立即複習當日進度，假日則安排時間複習並搭配歷屆試題練習，遇到不懂的地方就設法釐清，讓所學真正融會貫通。

她特別感謝藥學系林恒宏老師，林老師透過曲線圖帶入藥物血中濃度的變化，再進一步衍伸相關公式，將原本較為抽象、需要死背的公式轉化為容易理解的概念，幫助她更靈活運用在考題上。

拿下第二階段全國第3的莊雅婷，父親是藥師也是嘉藥校友，姐姐則是護理師，家庭影響下從小接觸醫療領域，原對生物就有興趣，進入藥學系後，深入學習疾病與藥物作用機轉間的關聯，逐漸著迷上藥理學，實習後更深刻體會藥師能實際幫助他人健康與生活，獲得成就感，也更確立投入藥師志向。

校長張翊峰表示，今年藥師國考佳績，不僅展現學生扎實專業，也彰顯嘉藥持續推動AI融入教學成果。AI快速改變醫療與健康照護產業，未來藥師除具備專業知識，更需具備善用AI工具提升學習效率、分析資訊及解決問題能力。嘉藥以紮實藥學專業為核心，結合AI科技與臨床實務，培養兼具專業知能、科技應用與人文關懷的新世代藥師，迎接未來醫療與健康照護產業的新挑戰。

嘉南大學藥師國考通過率近全台1倍 應屆生近97%取得藥師資格展現實力圖／校方提供

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