115年原住民族特考 第2次增列24需用名額

考試院會今天通過，民國115年公務人員特種考試原住民族考試第2次增列需用名額24名，連同原公告及第1次增列需用名額共計213名，為原住民族提供更多擔任公職的機會，原民特考已於9月5日至6日舉行完畢，預訂於10月19日榜示。
考試院透過新聞稿說明，原住民族特考原公告需用名額為134名，第1次增列需用名額55名，合計189名（三等考試105名、四等考試74名、五等考試10名）。
考試院指出，因機關仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額24名（三等考試14名、四等考試8名、五等考試2名），連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，原住民族特考總計需用名額213名（三等考試119名、四等考試82名、五等考試12名）。
考試院補充，115年公務人員特種考試原住民族考試已於9月5日至6日舉行完畢，預訂於10月19日榜示，各類科增列需用名額情形，可至考選部全球資訊網查詢。
教育部「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」（簡稱校園安全韌性2000）今天正式上路。國教行動聯盟提出「權、訓、接、評」4項檢核，指出政策除了關注「人夠不夠」，更應回答「能做什麼、受過什麼訓練、遇到學生危機由誰接手，以及最後如何證明政策有效」。
屏東市萬年溪日前出現驚險一幕，一名老婦人站在萬年溪中卻遲不上岸。屏東高中二年級學生蘇丞宇騎單車經過發現異狀，多次呼喊老婦未獲回應，察覺不對勁，立即報警，警消趕抵將婦人救上岸送醫，蘇丞宇事後將這段歷程分享到threads，引發關注，還有民眾看到後，特別寫信到屏中校長信箱，校方獲悉後也表揚蘇丞宇。
教育部近期預告修正公立學校教師獎金發給辦法，規畫調高資深優良教師獎金，增加0.5倍至現行的1.5倍。但台灣教育產業工會等9大教師工會認為，面對教師工作負荷增加、教育現場人力穩定及資深教師留任等問題，調幅依然與教學現場期待存在明顯落差。因此，呼籲教育部參考偏遠地區學校教師久任獎金的實質數額，大幅提高資深優良教師獎金。
世新大學近期校務爭議連環爆，從裁撤系辦、縮減行政人力，到圖書館增設PS5、KTV等娛樂設施，再到學生舉辦說明會當天，校方突然實施「入校身分查驗演練」，一連串措施引發學生與校友質疑。台灣學生聯合會也公開要求教育主管機關介入，教育部則表示，若校方與師生溝通情況不佳，將組成專案小組到校訪視。
ＡＩ已成全民日常。為了抗衡國際上以簡體中文或西方觀點為主的ＡＩ模型，數發部推動建置「台灣主權ＡＩ訓練語料庫」，日前公告啟動民間語料徵集行動，以「無償授權」的方式向出版社、電子書平台及作家等徵集作品，引發熱議。
國立政治大學日前舉行「115學年度仲尼教學獎頒獎典禮暨10週年紀念」。台灣史研究所副教授林果顯，將智慧科技融入歷史教學、引導學生建立國際視野與在地認同，獲本屆「仲尼傑出教學獎」；經濟學系副教授陳鎮洲與英國語文學系副教授林質心，分別長期致力於經濟學生活化教學及深耕教學成長社群，獲頒仲尼優良教學獎。
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