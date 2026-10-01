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115年原住民族特考 第2次增列24需用名額

中央社／ 台北1日電

考試院會今天通過，民國115年公務人員特種考試原住民族考試第2次增列需用名額24名，連同原公告及第1次增列需用名額共計213名，為原住民族提供更多擔任公職的機會，原民特考已於9月5日至6日舉行完畢，預訂於10月19日榜示。

考試院透過新聞稿說明，原住民族特考原公告需用名額為134名，第1次增列需用名額55名，合計189名（三等考試105名、四等考試74名、五等考試10名）。

考試院指出，因機關仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，第2次增列需用名額24名（三等考試14名、四等考試8名、五等考試2名），連同原公告需用名額及第1次增列需用名額，原住民族特考總計需用名額213名（三等考試119名、四等考試82名、五等考試12名）。

考試院補充，115年公務人員特種考試原住民族考試已於9月5日至6日舉行完畢，預訂於10月19日榜示，各類科增列需用名額情形，可至考選部全球資訊網查詢。

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