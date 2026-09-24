連11漲仍不滿…勞團對最低工資調幅遺憾 籲違法裁罰標準應統一

勞動部最低工資審議會今天決議，調高最低工資調幅4.745%。勞工團體對結果不如預期感到遺憾，同時呼籲違反「最低工資法」的裁罰標準應全國統一。

勞動部最低工資審議會決議，最低工資月薪從新台幣2萬9500元調高到3萬900元，調幅4.745%，後續將送行政院核定。

全國產業總工會理事長戴國榮說，工會對最低工資調幅只有4.745%感到遺憾與無奈，他說，工會的期望雖是7.77%，但底線可以到5%，且今天會中有學者以113年各行業對GDP的貢獻度與從業人數計算，最低工資調幅可達5.42%，勞工團體可接受，但雇主團體堅持不同意。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，雖肯定最低工資調升，但4.745%的調幅，未達勞團期待的7.77%，仍是失望。

韓仕賢說，調升最低工資外，在照顧勞工生活保障上，政府還應修改勞保投保薪資上限，最低工資已連續11年調高，但勞保投保薪資的天花板仍是4萬5800元；此外，勞退新制中的雇主提撥率多半是最低的6%，政府應強制提高。

戴國榮也認同勞退新制雇主6%最低制提撥率應調高，他說，少數企業的勞退提撥率確高於6%，但21年來，多數企業仍是維持最低水準，現在很多年輕人又處在低薪狀態，會造成退休後的老年貧窮。

台灣勞工陣線發布新聞稿，肯定最低工資持續調整；同時指出，最低工資本來就是企業依法應負擔的勞動成本，如果政府只是透過補貼協助企業支付最低工資，恐怕反而讓企業更加依賴低薪紅利，無助於真正的產業轉型。

台灣勞工陣線認為，政府如果要以公共資源協助企業，就不能僅以「遵守法令」作為最低標準，而是必須要求企業承擔更多社會義務，提出包括具體的產業轉型計畫、改善勞動條件、提升勞工權益等，讓公共資源帶動升級與勞工共享經濟成果，不是成為企業維持低薪經營模式的補貼。

台灣勞工陣線也指出，「最低工資法」上路後，各地違法裁罰標準仍未統一。目前各縣市以及經濟部所屬產業園區、國科會各科學園區管理局等裁罰基準並不一致，甚至有需違法50次才處以最高罰鍰100萬的門檻，造成不同地區存在不同的違法成本，對遵守勞動法令的企業並不公平。

台灣勞工陣線呼籲勞動部，應依據「最低工資法」，儘速與各縣市及相關部會協商，統一全國最低工資違法裁罰基準，並應以「違法次數累積達5次以上」作為最嚴重違法情節，對雇主課以100萬元最高罰鍰，避免企業因所在地不同而取得違法紅利。

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