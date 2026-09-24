快訊

颱風攪局4千人困機場…女團睡地板 她穿這件睡衣獲封「超絕美人」：太性感

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周突缺席印度晚宴

頸部中刀命危…國三生刺傷同校高中學長 新北教育局曝今日在校狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

連11漲仍不滿…勞團對最低工資調幅遺憾 籲違法裁罰標準應統一

中央社／ 台北24日電
勞動部今天舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果。記者許正宏／攝影
勞動部今天舉行最低工資審議委員會，審議2027年最低工資的調整幅度與數額，一早勞工團體集結在勞動部外，呼籲政府將基本薪資調升至31792元，共享經濟發展成果。記者許正宏／攝影

勞動部最低工資審議會今天決議，調高最低工資調幅4.745%。勞工團體對結果不如預期感到遺憾，同時呼籲違反「最低工資法」的裁罰標準應全國統一

勞動部最低工資審議會決議，最低工資月薪從新台幣2萬9500元調高到3萬900元，調幅4.745%，後續將送行政院核定。

全國產業總工會理事長戴國榮說，工會對最低工資調幅只有4.745%感到遺憾與無奈，他說，工會的期望雖是7.77%，但底線可以到5%，且今天會中有學者以113年各行業對GDP的貢獻度與從業人數計算，最低工資調幅可達5.42%，勞工團體可接受，但雇主團體堅持不同意。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，雖肯定最低工資調升，但4.745%的調幅，未達勞團期待的7.77%，仍是失望。

韓仕賢說，調升最低工資外，在照顧勞工生活保障上，政府還應修改勞保投保薪資上限，最低工資已連續11年調高，但勞保投保薪資的天花板仍是4萬5800元；此外，勞退新制中的雇主提撥率多半是最低的6%，政府應強制提高。

戴國榮也認同勞退新制雇主6%最低制提撥率應調高，他說，少數企業的勞退提撥率確高於6%，但21年來，多數企業仍是維持最低水準，現在很多年輕人又處在低薪狀態，會造成退休後的老年貧窮。

台灣勞工陣線發布新聞稿，肯定最低工資持續調整；同時指出，最低工資本來就是企業依法應負擔的勞動成本，如果政府只是透過補貼協助企業支付最低工資，恐怕反而讓企業更加依賴低薪紅利，無助於真正的產業轉型。

台灣勞工陣線認為，政府如果要以公共資源協助企業，就不能僅以「遵守法令」作為最低標準，而是必須要求企業承擔更多社會義務，提出包括具體的產業轉型計畫、改善勞動條件、提升勞工權益等，讓公共資源帶動升級與勞工共享經濟成果，不是成為企業維持低薪經營模式的補貼。

台灣勞工陣線也指出，「最低工資法」上路後，各地違法裁罰標準仍未統一。目前各縣市以及經濟部所屬產業園區、國科會各科學園區管理局等裁罰基準並不一致，甚至有需違法50次才處以最高罰鍰100萬的門檻，造成不同地區存在不同的違法成本，對遵守勞動法令的企業並不公平。

台灣勞工陣線呼籲勞動部，應依據「最低工資法」，儘速與各縣市及相關部會協商，統一全國最低工資違法裁罰基準，並應以「違法次數累積達5次以上」作為最嚴重違法情節，對雇主課以100萬元最高罰鍰，避免企業因所在地不同而取得違法紅利。

2026教育月》邀請您一同關心

教育新血流失：是什麼逼走年輕教師？

最低工資 勞團 統一 勞動部 月薪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞團喊話最低工資調幅7.77% 經濟紅利不共享執政黨對不起基層勞工

最低工資談不攏？勞方曝最後階段為「400元差距」 卡關達40分鐘

最低工資應至少漲7% 時薪211元、月薪31792

最低工資月薪升至3.09萬元 商總籲政府提高勞健保分擔比重

相關新聞

國中校安人力增至2000人 薪資3.6萬起跳、零經驗進用先受訓2周

教育部今宣布，自115年10月起辦理為期3年的「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人。教育部次長張廖萬堅、國教署長彭富源受訪時表示，校安人力薪資比照學創人力，每月約3.6萬至4.7萬元，地方政府可依實際情況評估調整。

成大男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方反映慢半拍 成大回應了

國立成功大學宿舍今年4月25日凌晨傳出男學生疑酒醉誤闖女學生宿舍，家長近日在社群發文指控，女兒事發後立即向學校宿舍輔導組反映，然而，校方處理態度卻相當消極。家長提到，忍了3天陪同女兒到派出所提告，全案經地檢署偵辦後，雙方雖達成分期賠償共識，事情算是告一段落，但校方性平會逾4個月才來信關懷，這「立即協助」也來得太晚。

卓榮泰：擴大全國國中校安人力計畫 校安人力3年增至2千人

行政院長卓榮泰24日在行政院會聽取教育部「強化校園安全韌性2000–充實全國國中校安人力計畫」報告後表示，為完善校園安全支持體系，做到「學校有人力協處、教師有人員支援、學生有及時保護」目標，教育部規劃自2026年10月1日起至2029年7月31日止，擴大辦理「校園安全韌性2000...

錢賺夠了？他納悶為何捨台積電高薪當老師 釣出陽明交大教授親回應

AI蓬勃發展下，科技業成了許多人拚命擠進的窄門，其中台積電的薪資待遇更是羨煞多數民眾。一名男網友在Dcard發文，他表示看到幾位清大與陽明交大教授曾是台積電資深工程師，納悶為何捨棄科技業高薪投身教職？貼文曝光後，釣出...

台美續約「台灣康乃爾大學獎學金」 開啟下個5年人才培育期程

美國康乃爾大學國際事務副教務長Wendy W. Wolford與電機與電腦工程Tisch University講座教授Daniel D. Lee，於9月19日至25日訪台，教育部今天也與康乃爾大學續約教育部百大獎學金「台灣康乃爾大學獎學金」，持續支持台灣優秀學生赴美深造。

教師節前夕教育部擴增校安人力 全教總點2關鍵：不能只靠增加人數

教師節即將到來，教育部今日公布「校園安全韌性2000－充實國民中學校安人力計畫」，將增置國中校安人力至2000人，穩定教學現場支持人力。全國教師工會總聯合會認為，擴大投入校安人力，是改善校園安全支持系統的重要一步；不過，建立健全的校園安全防護網，不能只靠增加人數，更需要穩定的人力，合理的勞動條件與專業的制度設計就是關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。