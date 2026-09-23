國考沒考這技能！公務員揭到職後「全靠通靈」自學：會做反被凹

考上公務員，除了本科專業，竟還得自帶「通靈」技能？一名公務員近日發文抱怨，國考沒有特別加考Excel、到職也缺乏完整訓練，工作上卻經常被要求在短短一、兩天內完成跨年度統計、資料整併與差異分析。偏偏歷年資料格式不一、數字還得反覆核對，只能靠自己Google、研究公式摸索，更無奈的是，一旦成功做出來，往後就被認定「這個你會」，不僅工作越接越多，期限甚至可能越來越短，引發不少同行共鳴。

一位網友近日在Dcard以「公務員的超能力：沒人教，但你就是要會」為標題發文，感嘆現在當公務員似乎除了本科專業外，還得「自帶Excel資料分析師技能」。她指出，國考並未考Excel，到職時也沒有人確認是否會使用樞紐分析、函數、跨表比對或資料清理，機關更未必提供完整教育訓練，但實際工作中卻經常突然收到「統計近幾年資料」、「比較各年度差異」、「整併不同來源資料」等要求，甚至還得在一、兩天內完成。

偏偏歷年資料格式、欄位名稱及統計方式往往不一致，承辦人不只要整理數據，還得回頭查找原始資料、比對數字、釐清過去統計方式，形同進行「資料考古」。

更無奈的是，整理報表只是日常工作的一部分，原PO提到，手上的公文、電話、臨時交辦及其他限期案件並不會因此暫停，但若未能如期交出資料，還可能被質疑「這不是整理一下就好了嗎？」甚至被認為辦事效率不佳。

「如果機關認為Excel、OpenOffice、資料整理與統計分析是現代公務員的基本能力，我其實完全贊成」，但她認為，與之相比機關也應該在招考或到職後提供相應訓練，甚至正式列入職能要求，而不是「招考不考、到職不教」，等到臨時需要時才要求承辦人自行Google、研究公式，再設法在期限內完成。

原PO也苦笑表示，公務員並非不能學習新技能，真正令人無奈的是，一旦曾靠加班、自學把工作完成，之後就容易被認定「這個他會」，從此又多出一項工作技能，但「沒有加薪、沒有加人、沒有減少原本的業務，只有下次的期限可能更短」，一番話道出不少公務員的辛酸。

貼文引起不少公務員共鳴，紛紛直呼「對啊！我覺得原PO講的很對……」、「現在公務員真的越來越難當」、「做對沒錢、做多被凹、做錯扛責、裝死沒事」、「公務界就這樣，不給錢、不給人、不給時間，業務暴漲什麼鬼都要辦，還每每給你來個最速件」、「查填一堆垃圾資料，長官還要你做成他滿意的樣子」。

也有不少留言將矛頭指向公部門的交接和教育訓練制度。有人形容公務員工作常常「沒人教、要靠自己通靈」，偏偏資深人員或主管未必熟悉實際操作，新人只能自行摸索。另有網友指出，公務機關多半「一個蘿蔔一個坑」，新人報到時前手可能早已離職，只能靠留下來的文件自行研究，若遇到願意指導的主管或同事已算幸運；更有人擔心，一旦資料出錯，責任往往仍落在承辦人身上，在時間壓力下反而更容易出錯。

不過有人提出實際建議，表示「所以考試前可以先去做約僱或是職代體驗一下呀，不要考上又在該該叫」；更有另一派網友認為，這類情況並非公務體系獨有，進入職場後本來就不可能事事有人手把手教學。有科技業與國營事業工作者現身表示，類似情況在民間同樣常見，例如現在科技業逐漸默認新人得會使用AI，但工作量增加後，薪資與人力卻未必同步成長。

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公務員 自學 Excel 訓練 Google 鐵飯碗 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心

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