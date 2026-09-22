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2027年TOEIC測驗日期公布 報名日期較今年多3周

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
多益口說與寫作2027年測驗日期。圖／忠欣公司提供
多益口說與寫作2027年測驗日期。圖／忠欣公司提供

TOEIC台灣區總代理忠欣公司今公布2027年TOEIC測驗日期。2027年測驗規畫再增加便利性，公開測驗報名期間較今年增加3周時間；並於3月及8月，各安排兩場TOEIC聽力與閱讀測驗，選擇更彈性。

2027年TOEIC聽力與閱讀、口說與寫作測驗日期已同步公布，考生可依個人英語學習目標，分階段規畫聽、讀、說、寫能力的準備與檢測。

忠欣公司表示，2027年TOEIC公開測驗的一項新變化，是報名時間較2026年多3周，讓考生有更充裕的時間依照個人行程安排報名。另一方面，3月及8月均安排兩場TOEIC聽力與閱讀測驗，對於有明確成績需求，或需要配合升學、畢業及求職時程的考生，有更多測驗日期可以選擇。

另外，忠欣公司也說，為協助考生在正式測驗前熟悉測驗內容與作答方式，報名2026年10月至2027年3月TOEIC聽力與閱讀測驗指定場次並完成繳費，考生即可獲得TOEIC官方線上模擬考一次。符合資格的考生，將於指定時間取得模擬考專屬授權碼，考生收到授權碼後，須於所報名正式測驗當天前使用完畢。

TOEIC公開測驗考場遍及全台，包含離島地區，讓各地考生皆能就近選擇適合的應試地點。忠欣公司表示，符合資格的低收入戶考生可免費報名，65歲以上考生則享報名費半價優惠，降低不同族群參加測驗的門檻。

多益聽力與閱讀測驗2027年測驗日期。圖／忠欣公司提供
多益聽力與閱讀測驗2027年測驗日期。圖／忠欣公司提供

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