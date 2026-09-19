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活用2訣竅 大學畢業高普考雙上榜

聯合報／ 本報記者陳宛茜
賴欣葳大四畢業便考上高普考人事行政雙料金榜。圖／賴欣葳提供
賴欣葳大四畢業便考上高普考人事行政雙料金榜。圖／賴欣葳提供

大學念的是國企系，賴欣葳卻在大二升大三那一年，決定踏上考公職之路。周遭同學還在享受大學生活，她必須專注讀書，也有同學認為國考是基層工作冷言冷語。賴欣葳最終戰勝孤單與社會偏見，大四畢業考上高普考人事行政雙料金榜，還是今年高考人事行政第九名。

「國考是條在濃霧中前行的馬拉松。」她表示，過程難免會遇挫折、被他人影響心情，盼大家相信，走過的瓶頸都是為未來鋪路。

談到讀書祕訣，賴欣葳採「滾動式讀書計畫」，以周為單位安排可負擔的讀書進度，滾動調整避免過勞，並善用「記憶曲線法」，每天睡前僅看重點與最不熟的法條加深印象，還整理一份「每看必忘法條清單」存於平板，考前一個月與進考場前，只專注複習這份精華。

賴欣葳對申論題缺乏自信，所以將寫好的申論題交給補習班老師，透過檢討離題與行文冗長問題，逐步調整符合評分標準的答案架構。

賴欣葳每天每科至少刷一章節、練一五○題的考古題，最後將近卅屆的題庫完整刷過三遍。申論題的考古題庫則不建議每題刷，可選各章節的代表題目完整書寫，其他用自己的話列出架構即可。賴欣葳說，國考比的是總分非單科表現，進考場的祕訣是「適度放下」，在有把握的題目上全力衝刺。

賴欣葳坦言，大三時身邊同學享受大學生活，不免動搖。每當疲憊時，會適度追劇、與朋友聚會，只要耐得住孤單，就能守住成功。

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