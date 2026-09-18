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大三超前部署拚國考！她靠滾動式讀書和記憶曲線法 奪高普考雙料金榜

曾欠債100萬…他靠下班副業一年半還清 如今存款破千萬

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大三超前部署迎戰國考…她靠滾動式讀書和記憶曲線法 奪高普考雙料金榜

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
賴欣葳。圖／賴欣葳提供
賴欣葳。圖／賴欣葳提供

大學念的是國企系，賴欣葳卻在大二升大三那一年，決定踏上考公職之路。在周遭同學還在享受大學生活時，她必須專注讀書；也有同學認為國考是基層工作冷言冷語。賴欣葳最終戰勝孤單與社會偏見，大四畢業便考上高普考人事行政雙料金榜，還是今年高考人事行政第九名。「 國考是一條在濃霧中往前的馬拉松 。」她表示，過程中難免遇到挫折、會被別人影響心情，「 希望大家相信，走過的瓶頸都是為未來鋪路」。

為了能在大學畢業後無縫接軌進入職場，賴欣葳在大三便超前部署全力準備國考。考量到工作的穩定與個人特質，她選擇人事行政組。雖然準備一年便成功考上普考，卻因當年普考沒有家鄉職缺，她決心大四繼續挑戰、全力準備高考，最終高普考雙雙錄取。

談到讀書秘訣，賴欣葳採「滾動式讀書計畫」—每週以週為單位安排自己可負擔的進度，隨時滾動調整，避免過度疲勞。面對繁複的法條，她善用「記憶曲線法」，每天睡前只看劃重點與最不熟的法條加深印象。她還特別整理一份「每看必忘法條清單」存於平板中，考前一個月與進考場前的最後關鍵時刻，就只專注複習這份精華清單。

賴欣葳對申論題缺乏自信，她將寫好的申論題交給補習班老師批改，透過檢討離題與行文冗長問題，逐步調整出最符合評分標準的答案架構。

考古題部分，賴欣葳每天每科至少刷一章節、練150題，最後將近30屆的題庫完整刷過3遍。至於申論題的考古題庫她不建議每題刷，但可選各章節的代表題目完整書寫，其他題目用自己的話列出架構即可。

賴欣葳表示，國考比的是總分而非單科表現，進考場的秘訣是「適度放下」，在有把握的題目上全力衝刺，遇到不會的題目絕不鑽牛角尖、不讓自己「卡」住。此外，「保持平常心」才能發揮最佳實力。

備考過程不僅是實力的累積，更是對心態與耐心的考驗。賴欣葳坦言，大三時看著身邊同學享受大學生活，自己卻只能埋頭苦讀，心中不免感到孤單與動搖。「別人怎麼想無法影響我，我只想努力證明自己。」每當感到疲憊時，她會適度追劇、與朋友聚會放鬆，「耐得住孤單，就守得住成功」。

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