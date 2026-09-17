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116年首波專技醫事人員國考 10月6日開放網路報名

中央社／ 台北17日電

考試院今天指出，116年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試，將於116年1月16日至18日分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等舉行，自10月6日至15日開放網路報名。

考試院上午發布新聞稿說明，這項考試設醫師第一階段考試、醫師第二階段考試、牙醫師第一階段考試、牙醫師第二階段考試、中醫師第一階段考試、中醫師第二階段考試、藥師第一階段考試、藥師第二階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師等11類科，均採網路報名及電腦化測驗方式辦理。

考試院指出，有關這項考試各類科的應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，均依照各相關考試規則辦理，考選部將自115年9月29日起載明於應考須知，並預訂自10月6日至15日開放網路報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

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