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就服乙級等3技檢職類 116年起全面採線上應試

中央社／ 台北15日電

勞動部勞動力發展署技能檢定中心今天表示，就業服務乙級、門市服務乙級及國貿業務丙級自116年起將採數位化應試，為協助考生提前熟悉應試流程，也架設網站提供上網練習操作。

勞動力發展署技能檢定中心今天發布新聞稿指出，配合國家科技產業發展與數位化趨勢，116年全國技能檢定第一梯次起，「就業服務乙級」、「門市服務乙級」及「國貿業務丙級」等3個職類級別的學、術科測試，皆採學、術科同一日電腦線上測試，盼透過資訊系統化作業，縮短作業流程。

技能檢定中心表示，「就業服務乙級」與「國貿業務丙級」原為紙筆非測驗題方式，未來將全面改為線上測試並由系統自動評分；而「門市服務乙級」原為問答及企劃書撰寫，也將導入線上介面，並採「系統自動評分」與「線上人工閱卷」雙軌評分方式。

技能檢定中心指出，這樣不僅能大幅提升檢定效率，更能排除人工評分可能產生的誤差與爭議，確保技能檢定更具公平、公正與公信力。

技能檢定中心表示，改為線上應試後能大幅縮短考生應試時間，未來「就業服務乙級」與「國貿業務丙級」的學、術科測試從1日縮短為半天就可完成測試；而「門市服務乙級」也由原本的學、術科分開日期測試調整為「同日測試」，應檢人應試時間縮短為1日，只需前往考場1次，就可完成學、術科測試，實質降低請假與交通成本。

根據民國112年至114年報檢數據統計，這次改變影響人數最多者為「就業服務乙級」，平均每年約6898人，其次為「國貿業務丙級」約2782人，以及「門市服務乙級」約114人。

技能檢定中心強調，雖然作答形式調整為電腦化測試，但檢定關鍵技能、測試重點與標準並未改變，測試核心依舊著重於應檢人所應具備的專業知識與技能。

技能檢定中心表示，因應轉型已規劃各項配套措施，協助報檢人提前熟悉應試流程與線上操作環境，包含詳細的應檢人操作手冊、常見問題（QA）及操作影片，並架設專屬練習網站，報檢人於測試前可上網練習操作以熟悉測試介面。

勞動部 勞動力

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