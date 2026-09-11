客語基礎暨初級認證12日登場 考生從學齡前至71歲以上

「115年度客語能力基礎級暨初級全國認證」將於明天及20日分2梯次舉行。客家委員會統計，共8480人報名，考生多元，含學齡前至71歲以上長者。

客委會今天發布新聞稿，「115年度客語能力基礎級暨初級全國認證」將於12日及20日分2梯次舉行，共8480人報名；其中，新竹縣有2013人居全國之冠，其次是桃園市1480人、高雄市848人。

客委會統計，從報考年齡及身分觀察，在學學生共有5703人，是主要報考族群，涵蓋國小至高中各教育階段，展現學校推動客語教學及培養學生客語能力的成果。

另外，客委會發現，這次認證考生年齡層相當多元，最年長考生超過71歲，共有187人；最年幼考生為6歲以下，共8人，從學齡前兒童到高齡學習者皆踴躍參與，呈現客語學習跨世代傳承的活力。

客委會希望透過全國性的客語能力認證，鼓勵不同年齡層及各地民眾持續學習與使用客語，讓客語從學習場域走入家庭、社區及日常生活。

客委會表示，延續客家幣獎勵措施，凡今年通過客語能力認證且符合資格者，可獲得1000元客家幣。115年8月以前已領取合格證書的考生，預計於10月以電子郵件收到客家幣通知及QR Code；尚未填寫個人電子郵件信箱者，儘速至客語能力認證報名網站補登，以利後續收到客家幣相關資訊。