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116年初等考試明年1月9日舉行 16類科暫定需用名額528名

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
考試院會今通過，116年公務人員初等考試訂於116年1月9日舉行，設一般行政等16個類科，暫定需用名額為528名。圖／考試院提供
考試院會今通過，116年公務人員初等考試訂於116年1月9日舉行，設一般行政等16個類科，暫定需用名額為528名。圖／考試院提供

考試院院會今天通過，116年公務人員初等考試訂於116年1月9日舉行，設一般行政等16個類科，暫定需用名額為528名。

考試院說明，這項考試分設台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等15考區同時舉行。有關各類科需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網；另應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取標準等事項，依照公務人員初等考試規則及公務人員考試總成績計算規則等規定辦理。

考試院指出，相關資訊將自115年10月8日起載明於應考須知，並訂於10月27日起至11月5日受理報名，有意報考者，請把握時間登入國家考試網站報名資訊系統報名。

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