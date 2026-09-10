快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

聽新聞
0:00 / 0:00

116年初等考試明年1月9日舉行 暫定需用名額528名

中央社／ 台北10日電

考試院會今天通過，民國116年公務人員初等考試，訂於明年1月9日舉行，設一般行政等16個類科，暫定需用名額為528名；此外，115年高考二級考試增列需用名額21名，以符用人機關需求，連同原公告需用名額，合計需用名額為99名。

考試院發布新聞稿說明，116年公務人員初等考試分設台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等15考區同時舉行，有關各類科需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網。

考試院指出，應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與錄取標準等事項，依照公務人員初等考試規則及公務人員考試總成績計算規則等規定辦理，相關資訊將自10月8日起載明於考選部官網，並訂於今年10月27日起至11月5日受理報名，有意報考者，透過登入國家考試網站報名資訊系統報名。

考試院另指出，考試院會今天通過，115年高考二級考試增列需用名額21名，以符用人機關需求。

考試院說明，高考二級考試原公告需用名額為78名，因各機關尚有用人需求，經行政院人事行政總處彙整後再次提報缺額，增列21名，連同原公告需用名額，合計需用名額為99名。

考試院說明，高考二級考試與高考一級考試併同訂於10月3日至4日舉行第一試筆試，關於各類科（組）增列需用名額情形，可以至考選部全球資訊網查詢。

名額 初等考試 金門

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

116年度國考期程 增第2次護理師考試採電腦化測驗

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 完整名單一次看

可口可樂中秋烤肉祭開跑！9月25日至26日免費揪6人開烤

「桃園GO」優惠對象再加碼 12條主題遊程瘋桃園

相關新聞

赴美覓職爭議清大舉行校長說明會 高為元致歉：非把清大當備胎

清華大學校長高為元遭爆今年5月1日續任清大校長後第3天就赴美覓職，爭議延燒1個多月，高今親上火線向校友及學生和教職員說明，他表示，他了解這件事情傷了蠻多清大人的心，之後會更努力地來推動校務。

台中某國中生疑遭逼「土下座」道歉 教育局：已啟動調查與輔導

台中市某國中學生疑似遭到霸凌，被迫拍下「土下座」道歉照片，且網傳該生在網路群組被公審、家長已經報警提告等等。台中市教育局指出，學校已經啟動校園事件處理機制，目前還在釐清事發經過，教育局已責成校方關懷並輔導學生。

要不要爆料蔡英文上課時的趣事 蔡明忠：她不要爆料我就好了

前總統蔡英文上午在台大校長陳文章陪同下在台大與大學同學、富邦集團董事長蔡明忠出席台大椰林講座系列「同一座島嶼，不同的視角：看見台灣的改變」。

培育AI跨域人才 教育部向人社領域徵件 最高補助600萬

為回應人工智慧發展及高等教育人才培育轉型需求，教育部啟動「人文智慧AI人才淬鍊計畫」及「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」徵件，鼓勵全國公、私立大學教師及人社領域相關學院參與，每案計畫最高可補助560萬與600萬。

高考二級考試增列21名 總需用名額增至99人

考試院院會今天通過，115年高考二級考試增列需用名額21名，從原公告78名增加至99名，考試將於10月3日至4日舉行第一試筆試。

文化部長李遠會面英布克獎執行長 1張照片揭「台灣漫遊錄」翻譯秘訣

「台灣漫遊錄」拿下英國國際布克獎之後，台灣與英國文學界有更多的聯繫。文化部長李遠9日與布克獎基金會（Booker Prize Foundation）執行長蓋比·伍德（Gaby Wood）在倫敦的駐英代表處會面。蓋比送給李遠一張透過「重複曝光」將楊双子與金翎的影像疊在一起的藝術照。她表示，這張照片隱喻譯作的特質、作者和譯者的關係是「兩顆頭，兩個心靈(Two heads，Two minds)」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。