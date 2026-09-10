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高考二級考試增列21名 總需用名額增至99人

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
考試院院會今通過，115年高考二級考試增列需用名額21名，以符用人機關需求。圖／考試院提供
考試院院會今通過，115年高考二級考試增列需用名額21名，以符用人機關需求。圖／考試院提供

考試院院會今天通過，115年高考二級考試增列需用名額21名，從原公告78名增加至99名，考試將於10月3日至4日舉行第一試筆試。

考試院表示，高考二級考試原公告需用名額為78名，因各機關尚有用人需求，經行政院人事行政總處彙整後再次提報缺額，增列21名，連同原公告需用名額，合計需用名額為99名。

考試院說明，這項考試與高考一級考試併同訂於115年10月3至4日舉行第一試筆試，關於各類科組增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢。

高考 名額 行政院

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