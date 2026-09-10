高考二級考試增列21名 總需用名額增至99人

「台灣漫遊錄」拿下英國國際布克獎之後，台灣與英國文學界有更多的聯繫。文化部長李遠9日與布克獎基金會（Booker Prize Foundation）執行長蓋比·伍德（Gaby Wood）在倫敦的駐英代表處會面。蓋比送給李遠一張透過「重複曝光」將楊双子與金翎的影像疊在一起的藝術照。她表示，這張照片隱喻譯作的特質、作者和譯者的關係是「兩顆頭，兩個心靈(Two heads，Two minds)」。

2026-09-10 06:39