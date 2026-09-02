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116學年高中英聽第1次考試10月17日舉行 9月3日起受理報名

中央社／ 台北2日電

116學年高中英語聽力測驗第1次考試將於10月17日舉行，9月3日至9月10日受理報名，英聽共包含5大題型，所有試題皆為選擇題，測驗成績採等級制。

大學入學考試中心今天發布新聞稿指出，高中英語聽力測驗每年舉辦2次，考生可自由報名，成績擇優使用；報名方式分為集體報名與個別報名，高中在學生一律由就讀學校辦理集體報名，已高中畢業的非應屆畢業生或具同等學力者，可委託補習班報名或可自行個別報名。

116學年高中英聽第1次考試將於10月17日舉行，9月3日至9月10日受理報名，考生應於期限內報名並繳費；報名資料中「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，於開放應考資訊與試場分配表查詢當日，大考中心將發送簡訊提供考生應試號碼及場次，並在成績公布當日，發送簡訊通知成績。

高中英語聽力測驗預備時間為10分鐘，考試說明及正式考試為50分鐘，合計60分鐘；英聽考試開始鈴聲響畢即不得入場，逕行入場者，依據違規處理辦法，該節不予計分。

大考中心表示，高中英聽包含「圖片聽解」、「對答」、「簡短對話」、「短文聽解」、「長篇聽解」等5大題型，所有試題皆為選擇題，除「圖片聽解」包括部分多選題外，其餘皆為單選題；英聽成績採等級制，由高至低依序為「A」、「B」、「C」、「F」共4等級。

大考中心 英聽

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