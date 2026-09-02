卓越獎意外從缺！第10屆公共藝術獎揭曉 「植物元 」奪評審特別獎

文化部今日公布第10屆公共藝術獎獲獎名單，共10個獎項、32案及優良承辦獲獎，最高獎項「卓越獎」卻從缺。「台北植物園溫室新建工程公共藝術《植物元 Meta Garden》」獲「評審特別獎」，評審團指出，本案的跨界融合與科技實踐，完美呼應了公共藝術隨著社會價值累積與堆疊所欲傳達的核心價值。

第10屆公共藝術獎2月中旬啟動徵件，共計234件計畫參與評選，由評審團實地走訪全台設置地點進行現場勘查，深入觀察作品與場域環境的互動關係、民眾參與情形及管理維護現況，結合各案答詢與創作理念簡報，最終決選出各獎項。

「台北植物園溫室新建工程公共藝術－《植物元 Meta Garden》」獲「評審特別獎」。評審團指出，《植物元Meta Garden》巧妙地將擴增實境（AR）與植物保育結合，在昔日舊溫室的基地上建構出虛擬植物收藏溫室，成功銜接機構長期的研究脈絡。作品在展示設計上展現細膩巧思，將操作資訊與說明牌直接以預鑄水泥磚嵌入地坪，使藝術、基地與資訊系統完美融合。

此外，團隊更突破傳統框架，依據台灣瀕危植物研究創造出虛擬混合物種，結合自然科學與數位科技，為當代跨學科美學教育開創全新可能。《植物元Meta Garden》證明了公共藝術能完美揉合溝通、美學與技術，成為一項整合生態保育、數位科技與公共教育的典範。

「藝術創作獎」本屆共有77件作品角逐，4件作品脫穎而出。其中，侯林規劃設計有限公司的《大港迴聲》以銅鐘串聯空間與時空變化，乘載高雄蓬萊商港的轉型與接軌；高德亮《時光琉彩》運用玻璃與光學偏光膜，在水湳中央公園生物廊道上，使日光與觀者視角產生光影互動；簡明輝與丁水泉《第一線上》以純粹的材料與俐落的構成，交織出環環相扣的基地公共情感。

為表彰行政人員及單位的貢獻，「管理維護獎」由台北市政府文化局以《水源之心》獲得，其細緻維護方式讓公共藝術作品得以在歲月中與當代審美重新對話。「優良承辦獎」則分別由農業部林業試驗所李俊緯、台中市政府文化局陳品叡、國立中央大學人文藝術中心施柏如等人獲獎，藉此激勵並肯定行政人員在公共藝術領域中的不懈努力。另為鼓勵民間投入公共藝術，「藝術實踐獎」則分別由第一商業銀行股份有限公司及璞真建設股份有限公司獲得。

本屆「民眾參與獎」獲獎計畫重新定義了公共藝術中「人」的角色，國立台灣美術館引導參與者成為空間的建造者，為台灣兒童藝術教育開創了極具啟發性的互動範例；交通部台灣鐵路管理局則讓觀者在凝視鐵道員身影同時，重新思索自身與島嶼交通歷史的深層連結，另外，環南市場公共藝術設置案將傳統市場改建的轉型及新舊衝突，揉進藝術作品中，保留了最珍貴的常民智慧。

如何透過專業策展引入獨特觀點，已成為當代公共藝術的重要指標。本屆「藝術策劃獎」共有2案獲獎，分別由以環境教育為核心的新北市三重區光榮國民小學《看見好時「光」－穿梭校園的奇藝遊廊》，以及融合多樣化媒材，策劃辦理多場體驗、工作坊的「台北市政府社會局文山區興安段2小段社會福利設施用地新建工程公共藝術設置計畫」獲得。

文化部表示，本屆公共藝術獎競爭激烈，經評審委員多輪嚴謹討論與評分，最終忍痛決定本屆卓越獎從缺。評審委員表示，「從缺，才是這座島嶼走向真正卓越的開始」。文化部表示，這個決定不僅是對獎項公信力的堅持，更是象徵著對公共藝術有更高的期待，期盼藉此鼓勵未來能有更多突破框架、兼具深度與廣度的卓越作品誕生。

●第10屆公共藝術獎頒獎典禮將於10月20日於國立中正紀念堂演藝廳登場，並自當日起至10月26日於中正紀念堂一樓藝廊舉辦作品成果展。

台北市政府文化局以《水源之心》獲第10屆公共藝術獎「管理維護獎」，其細緻維護方式讓公共藝術作品得以在歲月中與當代審美重新對話。圖／文化部提供