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門外漢考消防設備士 一年圓夢

聯合報／ 本報記者陳宛茜
曾榆凱準備一年、一次就考上消防設備士。圖／曾榆凱提供
曾榆凱準備一年、一次就考上消防設備士。圖／曾榆凱提供

曾榆凱求學之路並不順遂。他國中便隨家人赴陸，在大陸取得中醫師資格，相關學歷卻不為台灣所接受，又重讀兩年取得台灣的大學學歷。此時建築師女友分享消防設備士「必須具備專業證照才能執業、且具備不可替代性」的就業優勢，建議他報考，他毅然決定轉換跑道。

許多公職考生會狂刷考古題，曾榆凱卻拒絕「盲目刷題」，而是反覆聽課建立基本觀念。雖然消防設備士的通過率不到兩成，身為門外漢的他卻是準備一年、一次就考上。

曾榆凱認為當基本功不足，盲目刷題只會打擊信心，因此選擇花時間把課程完整聽過第二、三遍，扎實建立對課程的理解。

「讀書只能靠自己整理。」儘管補習班提供教材與板書，曾榆凱仍堅持為每一科製作專屬筆記，認為只有自己親手整理、印象才會深刻。考前只看自己消化、理解後整理的筆記。

面對複雜的消防法規，曾榆凱則是透過生活經驗來理解條文背後的邏輯，搭配老師的口訣與生活化舉例，將法條轉化為容易吸收的知識。

掌握考場節奏與時間分配，也是曾榆凱摸索出的考試祕訣。他拿到考卷便先看申論題的題目，但還是會先寫選擇題。他說，選擇題裡很可能就會有申論題的答案，往往可從選擇題中找到寫申論題的線索。並嚴格執行選擇題「一分鐘一題」的時間分配。

曾榆凱鼓勵考生，這場考試是跟自己競爭，而非跟別人競爭；只要願意努力，就一定有收穫。

考公職

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