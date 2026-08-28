中醫師砍掉重練轉戰國考 拒絕盲目刷題堅持自製筆記他一年圓夢

曾榆凱求學之路並不順遂。他國中便隨家人赴陸，在大陸取得中醫師資格，相關學歷卻不為台灣所接受，又重讀兩年取得台灣的大學學歷。此時建築師女友分享消防設備士「必須具備專業證照才能執業、且具備不可替代性」的就業優勢，建議他報考，他毅然決定轉換跑道。雖然消防設備士的通過率不到兩成，身為門外漢的他卻是準備一年、一次就考上。

許多公職考生會狂刷考古題，曾榆凱卻拒絕「盲目刷題」，而是反覆聽課建立基本觀念。首次完整聽完補習班課程後，曾榆凱發現做題成績並不理想，他不急著刷題，認為當基本功不足，盲目刷題只會打擊信心。他選擇花時間把課程完整聽過第二、三遍，將速度由慢調快，扎實建立對課程的理解。

「讀書只能靠自己整理。」儘管補習班提供教材與板書，曾榆凱仍堅持為每一科製作專屬筆記，認為只有自己親手整理、印象才會深刻。上課時他會先用電腦記下重點、再用A4大小的紙列印出來、並用螢光筆標記重點。消防設備士共有四個科目、他便準備了四本筆記本。考前他不再翻閱教材，只看自己自己消化、理解後整理的筆記。

面對複雜的消防法規，曾榆凱透過生活經驗來理解條文背後的邏輯，搭配老師的口訣與生活化舉例，將法條轉化為容易吸收的知識。

掌握考場節奏與時間分配，也是曾榆凱摸索出的考試祕訣。他一拿到考卷便先看申論題的題目，但還是會先寫選擇題。他表示，選擇題裡很可能就會有申論題的答案，考生往往可從選擇題中找到寫申論題的線索。面對緊迫的答題時間，他將時間分成兩半，一半給選擇題、一半給申論題，並嚴格執行選擇題「一分鐘一題」的時間分配。

面對龐大的考試內容，曾榆凱認為考生只要妥善安排學習時間，不會的地方反覆聽課、反覆練習，不需擔憂讀不完。他鼓勵考生：「這場考試是跟自己競爭，而非跟別人競爭；只要願意努力，就一定有所收穫。」

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