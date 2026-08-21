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勞動部：全國技能檢定第三梯次 27日開始報名

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

2026年第三梯次全國技術士技能檢定將於27日正式受理報名。此次預計辦理「家具木工」、「男子理髮」，以及「寵物美容」等86個職類級別技能檢定測試。報名時間為8月27日上午9時至9月7日下午5時止。此次同樣採線上及網路雙軌併行，網路報名於20日上午9時開放預先註冊帳號。

勞動部表示，自網路報名系統上線以來，已經服務超過6萬餘名會員，網路報名讓民眾方便跨越時間及地區，一手搞定完成所有報名作業。以2026年度全國檢定為例，第二梯次有近該梯次六成報檢人使用網路報名。

因使用網路報名之民眾愈來愈眾多，為提供民眾更優質的報名服務，此次網路報名系統迎來「全面改版升級」，針對使用者操作習慣重新設計，優化頁面配置、資訊呈現，並提升行動裝置瀏覽體驗，讓重要資訊一目瞭然，整體操作流程更加順暢。

紙本報名部分，簡章將自8月20日起在全家便利商店、各縣市簡章販售點或洽全國技能檢定通信報名統一收件中心等通路販售，習慣使用紙本報名的民眾，也可自8月20日起至全家便利商店預購或購買白色包裝的全國檢定簡章。

技能檢定中心提醒，除申請特定對象補助、免試學科、團體報名、大陸學位生(陸生就學)、探親就學及電銲等三職類等報檢人限通信報名外，其餘不分職類、級別均可採紙本通信報名或網路報名，逾期不予受理，請預計報名的民眾盡早完成報名。

勞動部 網路 寵物美容

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