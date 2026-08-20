116年度國考期程 增第2次護理師考試採電腦化測驗

考選部今天公布116年國家考試期程並表示，明年預定舉辦20次考試，其中包括公務人員考試9次、專技人員考試9次等；此外，也新增第2次護理師考試採行電腦化測驗。

考選部今天在考試院會中以「116年度國家考試期日計畫規劃情形」為題報告。

考選部透過新聞稿指出，116年度預定舉辦20次考試，與115年度舉辦次數相同，包括公務人員考試9次、專技人員考試9次、公務人員與專技人員考試（司法官及律師考試）同時舉行1次，以及國防法務官考試1次。後續將依典試法規定及考試預定工作進度，循序辦理各項試務工作。

考選部表示，因應數位化時代選才趨勢，持續擴大電腦化測驗適用類科，116年新增第2次護理師考試採行電腦化測驗，並設台北、新竹、台中、台南、高雄、屏東、花蓮、台東及金門考區。

考選部說，此外，地方特考採分區考試、分區錄取、分區分發方式辦理，目前分為15個錄取分發區，原設有台北、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等15個考區，並依各縣市政府年度任用需求辦理考試，116年也將增設苗栗考區，更友善服務在地應考人。

考選部表示，針對116年各種考試訊息，可以至考選部全球資訊網的「考試期日計畫表」查詢。