族語認證8月起推在地測驗 導入即測即發證

原民會今天宣布8月起開辦初級與中級族語認證在地測驗，分到校與到鄉辦理，並首創「即測、即評、即發證」，考生最快當天下午即可領證，大幅提升應試便利性與服務效率。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，為持續精進原住民族語言能力認證測驗，提升民眾參與族語學習及認證的便利性，自今年8月起將開辦族語認證在地測驗，分為「到校測驗」及「到鄉測驗」2種方式辦理。

原民會指出，到校測驗預計辦理30場次；到鄉測驗則預定在今年8月29日至11月陸續於花蓮、屏東、蘭嶼、金門、台東及澎湖辦理共6場次。

原民會說明，族語認證自民國102年推動分級化制度，並從每年1次測驗調整為2次測驗。為突破考場限制，提供就近應試，降低交通及時間成本，將辦理「在地測驗」，服務「初級」及「中級」應考考生。

原民會表示，在地測驗首創導入「即測、即評、即發證」措施，考生上午完成測驗後，最快當日下午即可取得證書，大幅縮短證書取得時間，以利考生更即時運用於升學、就業及各項資格申請，進一步提升族語認證服務效率。

配合本次認證測驗變革，自116年度起全國族語認證將統一於12月辦理1次測驗（優級每2年1次），並將逐步定期舉辦「在地測驗」，使初級、中級考試更為普及化，落實「語言平權、就近服務」理念，提升原鄉及偏鄉地區族人的報考意願。

本次測驗簡章將陸續寄發至各地方政府原住民族行政局處、教育局處及原住民族地區55個鄉、鎮、市、區公所，或逕自原民會、原語會網站及115年度族語認證在地測驗網站查詢。

原民會期盼透過全國認證測驗與在地測驗相互搭配，兼顧測驗品質與應試便利性，持續擴大族語認證參與人數，鼓勵更多族人與社會大眾學習、使用族語，以促進族語傳承。