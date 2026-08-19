第三次航海人員測驗8月29日登場 即日起開放下載通知書

交通部航港局將於8月29日至30日舉辦115年第三次航海人員測驗，航港局今天宣布，即日起開放報考的697名考生可以下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

交通部航港局訂於8月29日至30日舉辦115年第三次航海人員測驗，於華夏科技大學（新北市）及正修科技大學（高雄市）兩試區舉行，這次測驗報名人數697人（台北考區345人，高雄考區352人）。

航港局今天發布新聞稿表示，即日起於交通部航港局航港單一窗口服務平台MTNet 航海人員測驗管理系統開放下載測驗通知書，參測人員請以A4空白紙張自行列印。

航港局表示，參測人員下載測驗通知書後，務必先行檢視相關測驗資訊（如參測日期、考場位置、試場及座位號碼等），如參測資格為暫准報名者，請儘速將畢業（學位）證書及學分證明相關文件掃描寄至「航海人員測驗信箱」，以利提前完成驗證，最遲務須於當日第1節應試前，將相關文件正本帶至試務辦公室辦理資格驗證。

此外，航港局表示，測驗當天請勿攜帶具通訊、感應、拍攝、記錄功能裝置或設備入場（如智慧手環、手錶、眼鏡及佛珠等），如遇有疑義，請配合監場人員確認及檢查，本測驗僅可使用考選部公告國家考試電子計算機機型，請至考選部國家考試電子計算器措施網站查詢。