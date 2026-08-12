技能檢定收費116年將全面調漲 術科平均漲248元

報考技能檢定考生留意，明年元旦起，技能檢定學科及術科費用將全面調漲，其中學科從新台幣190元調漲至220元，而300多個職類術科費用則平均調整248元，以維持應試品質。

勞動部勞動力發展署近期預告技術士技能檢定規費收費標準修正草案，將調整300多個細職類的學科測試費用及術科測試費用，預計明年1月1日上路。

勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組副組長鄧伃珊告訴中央社記者，技能檢定學科測試費從民國108年來已多年未調整，考量物價指數持續上升、最低工資調整等因素，材料成本、人事費用也隨著增加。

鄧伃珊也說，由於技能檢定相關工作的支付標準近期已進行調整，考務人員及辦理考試單位的成本隨之提高，在收支對列、維持應試品質情況下，應檢人負擔的測試費用也必須適度調整，才能因應相關成本，因此預告調整。

鄧伃珊指出，目前技能檢定共有300多個細職類，學科測試費用將從190元調整為220元、增加30元，而術科測試費則平均調整248元，學術科合計平均增加278元。

根據統計，每年報考技能檢定人數約40萬人，去年報考人數以堆高機操作、職業安全衛生管理乙級、中餐烹調丙級、電腦軟體應用丙級、烘焙食品等職類人數較多。

根據目前草案，堆高機操作術科費用將從1480元漲至1715元、職業安全衛生管理乙級從500元漲至650元、中餐烹調丙級從1720元漲至2025元、電腦軟體應用丙級從690元漲至780元、烘焙食品丙級從1575元漲至1905元。

鄧伃珊也強調，學科及術科測試費用將調整，但現有的相關補助沒有變，只要報檢時符合特定對象身分，並提出相關資格文件，經審核通過一樣會有相關補助。