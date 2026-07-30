華語教學能力認證考試新制 4考科整併為2科、筆試報名費少200元

針對華語文教師的專業證書，對外華語教學能力認證考試將於116年實施新制。教育部說明，舊制筆試考科4科將整併為2科，口試考試維持不變；收費則從過去的4科1200元，調整為2科1000元。

教育部說，對外華語教學能力認證考試進行科目整併，舊制考試筆試考科「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」及「華人社會與文化」4科，整併為「國文與華人社會文化」及「漢語語言學與華語文教學」2科，口試考科「華語口語與表達」維持不變。

另外，筆試時間也有所調整，舊制4科筆試考科應試時間共計5小時40分鐘，新制2科筆試考科應試時間縮減為3小時20分鐘，口試考科應試時間不變。舊制筆試考科每科報名費300元，4科共計1200元，新制筆試考科報名費調整為每科500元，2科共計1000元，口試考科報名費不變，維持為500元。

教育部說，116年起，應考生通過新制筆試考試科目2科「國文與華人社會文化」、「漢語語言學與華語文教學」及口試考試科目1科「華語口語與表達」，並於各考試科目3年保留期限內，提出符合申請核發證書當年度考試簡章規定的外語語言能力證明，即可申請核發考試證書。

有關新舊制考試銜接、考科採認方式，教育部指出，於113年至115年報考舊制考試且通過部分考試科目，尚未符合舊制考試申請核發證書完整資格的應考生，可於116年4月考試簡章公布後，依考試新舊制考試科目採認表規定，採認113年至115年舊制考試已通過的考試科目。

為利新制應考生了解考試新制測驗方向及考試題型，教育部公布新制考試筆試2考科「國文與華人社會文化」、「漢語語言學與華語文教學」模擬試題、模擬試題選擇題答案及模擬試題解析，考生可於教育部國際及兩岸教育司網頁查詢下載。