不靠天分靠策略 她善用「大量刷題＋縮時模擬」2年攻下會計師證照

許凱婷前年從中正大學會資系畢業，應屆通過國文、中級會計學等5科；接著進入事務所工作，去年3月留職停薪準備考試，順利通過剩下的兩科。兩年就取得專技高考會計師資格，但她認為自己「一直以來都不是聰明的人」，得花比別人更多的時間去理解與記憶。但她相信只要設定目標、願意堅持和願意相信自己，夢想一定可以達成。

許凱婷表示，大量刷題是她備考的關鍵。以準備中級會計學為例，它的出題範圍太大、能變出的花樣也太多，她就靠大量刷題打基礎，把課本裡所有題目扎扎實實地刷了3遍，確保自己真的熟透了每一個觀念。她認為，反覆刷題練習不只加深理解，也能在遇到變化題型時更有應對能力。

她建議考生考前不要再寫新題目製造緊張，而是以複習歷屆考題為主。她的獨門祕訣是在練習歷屆試題時「計時」—模擬正式考試的節奏，訓練自己在有限時間內完成題目。她會將答題時間縮短到比實際考試時間少，如縮短20分鐘。如此可訓練答題速度，遇到正式考試才能游刃有餘。考前1個月，她將每天的作息依照考試時程調整，哪個時段考哪一科，她就讀該科。

會計師考試不是看排名、而是及格就好。因此她建議考生調整心態「抓住基本分」，遇到不會的題目不要慌張，先跳過、有空再回去研究，最重要的把握有把握的題目，「會寫的全部寫出來」，只要能拿到60分就能通過考試。

長期的高壓備考環境下，情緒與作息管理同樣重要。許凱婷透露，她會以拜拜安定心靈，壓力爆棚時則會以「大哭」來抒發情緒。她沒有一天不讀書、把自己放入備考的情境中，但每周日的晚上會放下書本，讓自己放空與放鬆、「不要把自己逼得太緊。」她也加入網路上的讀書群組，和「戰友」們交換資訊、互相打氣。

會計師的考試可長至3小時。許凱婷建議考生先寫申論題，因為申論題是拿分的核心，而選擇題還可以猜答。而上考場時最好使用熟悉的筆和計算機，因為多數考生都會「認機」，她建議考生要購買兩台同款計算機，平常讀書時輪流使用，考場上若一台突然故障，還有另一台備用。