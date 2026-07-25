刷題計時模擬考試節奏 2年考取會計師

許凱婷前年從中正大學會資系畢業，應屆通過國文、中等會計等五科，接著進入事務所工作，去年三月留職停薪準備考試，順利通過剩下的兩科。二年就取得專技高考會計師資格。但她認為自己一直以來都不是聰明的人、得花比別人更多的時間理解與記憶。但她相信只要設定目標、堅持和相信自己，夢想一定可以達成。

許凱婷表示，大量刷題是備考的關鍵。以準備中級會計學為例，其出題範圍太大、能變出的花樣也太多，因此靠大量刷題打基礎。反覆刷題練習不只加深理解，也能在遇到變化題型時更有應對能力。

她的獨門祕訣是在練習歷屆試題時「計時」，模擬正式考試的節奏，將答題時間縮短到比實際考試時間少，訓練在有限時間內完成題目，遇到正式考試才能游刃有餘。考前一個月，她還將每天的作息依照考試時程調整，哪個時段考哪一科，她就讀該科。

會計師考試不是看排名、而是及格就好。因此她建議考生調整心態「抓住基本分」，遇到不會的題目不要慌張，先跳過、有空再回去研究，最重要的是把握有把握的題目，只要能拿到六十分就能通過考試。

會計師的考試可長至三小時。許凱婷建議考生先寫申論題，因為申論題是拿分的核心，而選擇題還可以猜答。而上考場時最好使用熟悉的筆和計算機。

長期的高壓備考環境下，情緒與作息管理同樣重要。許凱婷透露，會以拜拜安定心靈，壓力爆棚時則用「大哭」來抒發情緒。每周日的晚上會放下書本，讓自己放空與放鬆，她也加入網路上的讀書群組，和「戰友」們交換資訊、互相打氣。