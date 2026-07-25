快訊

NBA／決定了！詹姆斯2年800萬美元降薪加盟76人 與安比德組4巨頭

聽新聞
0:00 / 0:00

刷題計時模擬考試節奏 2年考取會計師

聯合報／ 本報記者陳宛茜
許凱婷二年就取得專技高考會計師資格。圖／許凱婷提供
許凱婷二年就取得專技高考會計師資格。圖／許凱婷提供

【編輯推薦】

許凱婷前年從中正大學會資系畢業，應屆通過國文、中等會計等五科，接著進入事務所工作，去年三月留職停薪準備考試，順利通過剩下的兩科。二年就取得專技高考會計師資格。但她認為自己一直以來都不是聰明的人、得花比別人更多的時間理解與記憶。但她相信只要設定目標、堅持和相信自己，夢想一定可以達成。

許凱婷表示，大量刷題是備考的關鍵。以準備中級會計學為例，其出題範圍太大、能變出的花樣也太多，因此靠大量刷題打基礎。反覆刷題練習不只加深理解，也能在遇到變化題型時更有應對能力。

她的獨門祕訣是在練習歷屆試題時「計時」，模擬正式考試的節奏，將答題時間縮短到比實際考試時間少，訓練在有限時間內完成題目，遇到正式考試才能游刃有餘。考前一個月，她還將每天的作息依照考試時程調整，哪個時段考哪一科，她就讀該科。

會計師考試不是看排名、而是及格就好。因此她建議考生調整心態「抓住基本分」，遇到不會的題目不要慌張，先跳過、有空再回去研究，最重要的是把握有把握的題目，只要能拿到六十分就能通過考試。

會計師的考試可長至三小時。許凱婷建議考生先寫申論題，因為申論題是拿分的核心，而選擇題還可以猜答。而上考場時最好使用熟悉的筆和計算機。

長期的高壓備考環境下，情緒與作息管理同樣重要。許凱婷透露，會以拜拜安定心靈，壓力爆棚時則用「大哭」來抒發情緒。每周日的晚上會放下書本，讓自己放空與放鬆，她也加入網路上的讀書群組，和「戰友」們交換資訊、互相打氣。

會計 高考

延伸閱讀

讀到半夜沒進步…會考生「沒動力」求助 心理師：先累積做得到的感覺

115分科／數學甲題幹長「考驗閱讀理解力」 考生需整合多個觀念應用

整理包／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

討海擺攤兼職苦讀10年 65年次考生靠2大心法翻轉人生奪地方特考金榜

相關新聞

紐時賞析／天災日增 追災App在美暴紅

A sheriff in Southern Colorado posted a frightening map on social media this month. It depicted an angry red zone, dotted with flame icons, where wildfires were burning. And a blue zone nearby showed where floods threatened, too.

紐時賞析／油價上漲 美國反撤節能規範

The Trump administration is dismantling a wide array of federal energy-efficiency programs at the same time that war in Iran is raising oil prices, climate change is fueling record heat that is driving up demand for air conditioning and new data centers are straining America’s electricity supply.

刷題計時模擬考試節奏 2年考取會計師

許凱婷前年從中正大學會資系畢業，應屆通過國文、中等會計等五科，接著進入事務所工作，去年三月留職停薪準備考試，順利通過剩下的兩科。二年就取得專技高考會計師資格。但她認為自己一直以來都不是聰明的人、得花比別人更多的時間理解與記憶。但她相信只要設定目標、堅持和相信自己，夢想一定可以達成。

教師荒拚留才 實習教師津貼提高至1.5萬元

教師荒嚴峻，為吸引年輕學子投身教師，教育部昨表示，實習教師津貼將從今年一一五學年、八月起，從現行的一萬元提升至一萬五千元，預估每年約可嘉惠五千五百名實習生。台灣教育產業工會則呼籲，也應同步優化實習場域、提供更多協助措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。